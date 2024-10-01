Игроки "Юнайтед" хотят видеть Ван Нистелроя главным тренером

Игроки "Манчестер Юнайтед" были бы рады назначению Рууда Ван Нистелроя следующим главным тренером, если Эрик Тен Хаг будет уволен.

Тен Хаг оказался в крайне шатком положении после домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.



Пока Тен Хаг сохраняет поддержку боссов "Юнайтед", и немедленное увольнение ему не грозит, но ситуация может быстро измениться, если "красные дьяволы провалят и матчи против "Порту" и "Астон Виллы" на этой неделе.



Международный перерыв позже в октябре может стать подходящим временем для смены главного тренера, и если до этого дойдет, утверждает Daily Star, игроки "Юнайтед" готовы попросить руководство поставить во главе команды Ван Нистелроя, даже если на временной основе.



Ван Нистелрой, отыгравший за "Юнайтед" пять сезонов в качестве нападающего, вернулся в клуб минувшим летом и стал ассистентом Тен Хага.



Ван Нистелрой уже имеет работы главным тренером — в своем единственном сезоне у руля ПСВ Рууд завоевал Кубок Голландии.