Игроки "Юнайтед" хотят видеть Ван Нистелроя главным тренером

Рууд Ван Нистелрой Игроки "Манчестер Юнайтед" были бы рады назначению Рууда Ван Нистелроя следующим главным тренером, если Эрик Тен Хаг будет уволен.

Тен Хаг оказался в крайне шатком положении после домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.

Пока Тен Хаг сохраняет поддержку боссов "Юнайтед", и немедленное увольнение ему не грозит, но ситуация может быстро измениться, если "красные дьяволы провалят и матчи против "Порту" и "Астон Виллы" на этой неделе.

Международный перерыв позже в октябре может стать подходящим временем для смены главного тренера, и если до этого дойдет, утверждает Daily Star, игроки "Юнайтед" готовы попросить руководство поставить во главе команды Ван Нистелроя, даже если на временной основе.

Ван Нистелрой, отыгравший за "Юнайтед" пять сезонов в качестве нападающего, вернулся в клуб минувшим летом и стал ассистентом Тен Хага.

Ван Нистелрой уже имеет работы главным тренером — в своем единственном сезоне у руля ПСВ Рууд завоевал Кубок Голландии.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 01.10.2024 22:34 # kapitoxa
    что за ебнутая новость? что за игроки? какие? кто источник?
    а вообще такие слухи, при работающем тренере - это уже самое дно

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  2. eakz 01.10.2024 21:38 # eakz
    бля да как так то, может не надо?

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  3. redwhitegun 01.10.2024 21:15 # redwhitegun
    Кого ваще ебет мнение кучки безалаберных недопрофессионалов?) Они даже не могут самостоятельно решить вступать им в борьбу или нет).

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  4. ilovemanutd 01.10.2024 20:07 # ilovemanutd
    Кубок Голландии у рубля - это мощно, конечно, но было бы более впечатляюще, если бы он выиграл кубок Нидерландов у руля ПСВ.

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