Игроки "Юнайтед" хотят видеть Ван Нистелроя главным тренером
Игроки "Манчестер Юнайтед" были бы рады назначению Рууда Ван Нистелроя следующим главным тренером, если Эрик Тен Хаг будет уволен.
Тен Хаг оказался в крайне шатком положении после домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.
Пока Тен Хаг сохраняет поддержку боссов "Юнайтед", и немедленное увольнение ему не грозит, но ситуация может быстро измениться, если "красные дьяволы провалят и матчи против "Порту" и "Астон Виллы" на этой неделе.
Международный перерыв позже в октябре может стать подходящим временем для смены главного тренера, и если до этого дойдет, утверждает Daily Star, игроки "Юнайтед" готовы попросить руководство поставить во главе команды Ван Нистелроя, даже если на временной основе.
Ван Нистелрой, отыгравший за "Юнайтед" пять сезонов в качестве нападающего, вернулся в клуб минувшим летом и стал ассистентом Тен Хага.
Ван Нистелрой уже имеет работы главным тренером — в своем единственном сезоне у руля ПСВ Рууд завоевал Кубок Голландии.
01.10.2024 20:00
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Последние комментарии:
что за ебнутая новость? что за игроки? какие? кто источник?
а вообще такие слухи, при работающем тренере - это уже самое дно
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бля да как так то, может не надо?
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Кого ваще ебет мнение кучки безалаберных недопрофессионалов?) Они даже не могут самостоятельно решить вступать им в борьбу или нет).
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Кубок Голландии у рубля - это мощно, конечно, но было бы более впечатляюще, если бы он выиграл кубок Нидерландов у руля ПСВ.
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