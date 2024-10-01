Кьеза пропустит матч с "Болоньей"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что вингер Федерико Кьеза пропустит матч Лиги Чемпионов против "Болоньи" в среду вечером.

Из-за проблем мышечного характера Кьеза пропустил тренировку "Ливерпуля" во вторник, поэтому бывший игрок "Ювентуса" не выйдет на поле "Энфилда" в среду вечером.



"Федерико тренировался с нами вчера, но сегодня прибыл с некоторыми проблемами, и я не ожидаю, что он будет в заявке завтра".



"Жаль, что так сложилось для нас, но его жаль еще больше. Он предвкушал лигочемпионский вечер на "Энфилде", особенно с учетом того, что нам противостоит итальянская команда".



"Нам жаль его, но у него будет еще много других таких вечеров", — цитирует Слота talkSPORT.



Также Слот подтвердил, что нападающий Диогу Жота, пропустивший две тренировки после выезда к "Вулверхэмптону" в минувшую субботу, снова в строю.