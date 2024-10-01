Киоун заподозрил, что Ван Нистелрой умышленно не помогает Тен Хагу

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун возобновил свою вражду с Руудом Ван Нистелроем, который, как он считает, метит на место главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом Эрик Тен Хаг назвал Ван Нистелроя, бывшего нападающего "Юнайтед", своим ассистентом.



Однако пока Киоун не видит, чем Ван Нистелрой помогает Тен Хагу во время матчей, сделав такой вывод после поражения "Юнайтед" от "Тоттенхэма" со счетом 0:3.



"Этот главный тренер выглядит очень одиноко у бровки. Не выжидает ли Ван Нистелрой, чтобы занять его место? Потому что это выглядит так, что смена главного тренера напрашивается".



"Каждый ли старается делать свой вклад? Я этого не вижу от Ван Нистелроя. Тен Хаг просто сидит на своем месте, ни с кем не разговаривает, ничего не происходит. Пеп (Гвардиола) возвращается на скамейку и разговаривает с гуру рядом с ним".



"Может, каждому стоит взглянуть в зеркало и спросить себя, старается ли он изо всех сил. Я не вижу самоотдачи у игроков, я не вижу особой самоотдачи у тренерского штаба. Тен Хаг одинок на бровке", — сообщил Киоун talkSPORT.



Добавим, 20 лет назад Киоун и Ван Нистелрой схлестнулись на футбольном поле, когда Рууд не реализовал пенальти против "Арсенала". За свою атаку Мартин схлопотал дисквалификацию на три матча и штраф в 20,000 фунтов.