Киоун заподозрил, что Ван Нистелрой умышленно не помогает Тен Хагу

Рууд Ван Нистелрой и Мартин Киоун Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун возобновил свою вражду с Руудом Ван Нистелроем, который, как он считает, метит на место главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом Эрик Тен Хаг назвал Ван Нистелроя, бывшего нападающего "Юнайтед", своим ассистентом.

Однако пока Киоун не видит, чем Ван Нистелрой помогает Тен Хагу во время матчей, сделав такой вывод после поражения "Юнайтед" от "Тоттенхэма" со счетом 0:3.

"Этот главный тренер выглядит очень одиноко у бровки. Не выжидает ли Ван Нистелрой, чтобы занять его место? Потому что это выглядит так, что смена главного тренера напрашивается".

"Каждый ли старается делать свой вклад? Я этого не вижу от Ван Нистелроя. Тен Хаг просто сидит на своем месте, ни с кем не разговаривает, ничего не происходит. Пеп (Гвардиола) возвращается на скамейку и разговаривает с гуру рядом с ним".

"Может, каждому стоит взглянуть в зеркало и спросить себя, старается ли он изо всех сил. Я не вижу самоотдачи у игроков, я не вижу особой самоотдачи у тренерского штаба. Тен Хаг одинок на бровке", — сообщил Киоун talkSPORT.

Добавим, 20 лет назад Киоун и Ван Нистелрой схлестнулись на футбольном поле, когда Рууд не реализовал пенальти против "Арсенала". За свою атаку Мартин схлопотал дисквалификацию на три матча и штраф в 20,000 фунтов.


Метки Ван Нистелрой, Киоун, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2024 18:00

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  1. kojan 01.10.2024 21:32 # kojan
    пидозрительный Киоун...

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  2. farot 01.10.2024 18:52 # farot
    6ля, я на фоне матч смотрел и то дважды ловил взглядом кадры, как лысый вместе с Нистелроем стоят у бровки и разговаривают.

    Тупой гейганер

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  3. darvil 01.10.2024 18:23 # darvil
    Типичный гойганнер, подстрекатель и не мужчина

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  4. narcot 01.10.2024 18:22 # narcot
    что за килун ещё?))))

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