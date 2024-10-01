Поттер: "Думал, владельцы изменят культуру "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил свой провал в клубе со "Стэмфорд Бридж".
Возглавив "Челси" в сентябре 2022, Поттер не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту и был уволен еще до окончания того сезона.
По словам Поттера, он рассчитывал, что новые владельцы "Челси" изменят культуру клуба и дадут ему возможность спокойно строить команду из молодых игроков.
Однако "Челси" оказалось непросто избавиться от прежних повадок, унаследованных с эры Романа Абрамовича, и серия неважных результатов стоила Поттеру работы.
"После разговора с владельцами я понял, что они очень амбициозны. Они хотели сражаться за трофеи и использовать игроков помоложе".
"Это был возможность поработать с игроками помоложе, создавая условия для будущих успехов. Кое-какие вещи мы делали хорошо".
"И затем внезапно пришлось вносить некоторые коррективы, при этом стараясь оставаться конкурентоспособными. Вся команда оказалась в некотором замешательстве. Корректировок было много".
"Невозможно, чтобы каждый играл каждую минуту. В этом плане было немного сложно обрести стабильность. Ты живешь и учишься. То был очень турбулентный период в истории "Челси". Я бы хотел, чтобы он сложился лучше для меня".
"Культура "Челси" была залогом их успеха на протяжении длительного времени, поэтому я уважаю это. Полагаю, вы — медиа и болельщики — могли чувствовать это со стороны. Наверное, я совершил ошибку, думая, что новые владельцы изменят культуру".
"Но культура уходит корнями слишком глубоко. До Чемпионата Мира мы проиграли только три матча в Премьер-Лиге: находившемуся на вершине таблицы "Арсеналу", а также "Ньюкаслу" и на выезде "Брайтону". Однако было ощущение, что это конец света, и мы близки к кризису".
"Не всегда легко разглядеть перспективу, и в то время "Челси" привык побеждать и сражаться за трофеи".
"Легко сказать, что дело в тренере, потому что он не привык работать на этом уровне. Возможно, это так. Я могу это понять, потому что результаты не соответствовали ожиданиям", — сообщил Поттер Sky Sports.
01.10.2024 17:00
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Последние комментарии:
чел думал, что можно не бороться за трофеи, но это тебе не пуссинал
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Что он несёт? Культуру, которую создал Абрамович и его команда, эти пидары отменили, как и самого Романа и Россию. Естественно они изменили культуру, как только пришли, вернее разъебали её, не принеся ничего вразумительного и вели себя, как курица без головы. Единственное правильное слово - это "турбулентность", и Поттеру не повезло попасть в клуб в этот период, когда им начали руководить долбаёбы по футбольным меркам.
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