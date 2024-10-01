Поттер: "Думал, владельцы изменят культуру "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил свой провал в клубе со "Стэмфорд Бридж".

Возглавив "Челси" в сентябре 2022, Поттер не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту и был уволен еще до окончания того сезона.



По словам Поттера, он рассчитывал, что новые владельцы "Челси" изменят культуру клуба и дадут ему возможность спокойно строить команду из молодых игроков.



Однако "Челси" оказалось непросто избавиться от прежних повадок, унаследованных с эры Романа Абрамовича, и серия неважных результатов стоила Поттеру работы.



"После разговора с владельцами я понял, что они очень амбициозны. Они хотели сражаться за трофеи и использовать игроков помоложе".



"Это был возможность поработать с игроками помоложе, создавая условия для будущих успехов. Кое-какие вещи мы делали хорошо".



"И затем внезапно пришлось вносить некоторые коррективы, при этом стараясь оставаться конкурентоспособными. Вся команда оказалась в некотором замешательстве. Корректировок было много".



"Невозможно, чтобы каждый играл каждую минуту. В этом плане было немного сложно обрести стабильность. Ты живешь и учишься. То был очень турбулентный период в истории "Челси". Я бы хотел, чтобы он сложился лучше для меня".



"Культура "Челси" была залогом их успеха на протяжении длительного времени, поэтому я уважаю это. Полагаю, вы — медиа и болельщики — могли чувствовать это со стороны. Наверное, я совершил ошибку, думая, что новые владельцы изменят культуру".



"Но культура уходит корнями слишком глубоко. До Чемпионата Мира мы проиграли только три матча в Премьер-Лиге: находившемуся на вершине таблицы "Арсеналу", а также "Ньюкаслу" и на выезде "Брайтону". Однако было ощущение, что это конец света, и мы близки к кризису".



"Не всегда легко разглядеть перспективу, и в то время "Челси" привык побеждать и сражаться за трофеи".



"Легко сказать, что дело в тренере, потому что он не привык работать на этом уровне. Возможно, это так. Я могу это понять, потому что результаты не соответствовали ожиданиям", — сообщил Поттер Sky Sports.