Слот: "Мы все еще должны доказать, что можем быть успешны в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов"
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что пока слишком рано говорить о его команде как о реальном претенденте на титул Премьер-Лиги.
Благодаря победе 1:2 над "Вулверхэмптоном" в субботу "Ливерпуль" вышел на чистое первое место в Премьер-Лиге. Таким образом, "красные" выиграли семь из восьми своих матчей при Слоте, также одолев "Милан" в Лиге Чемпионов.
Однако Слот пытается не терять связь с реальностью, в качестве предостережения вспоминая предпоследний сезон Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
"Я всегда стараюсь быть реалистом. Юрген проделал невероятную работу здесь за все эти годы. Каждый знает это, и каждый подчеркивает это. Но два года назад был последний раз, когда они играли в Лиге Чемпионов, и, кажется, они финишировали пятыми".
"В прошлом сезоне был сезон без выступлений в Европе, и игроки, которые играли на выходных, всегда получали некоторый отдых".
"Теперь мы должны доказать, что в сезоне, похожем на два года назад, почти теми же игроками, мы можем быть успешны в Лиге Чемпионов и в Премьер-Лиге".
"На мой взгляд, это нечто, что мы все еще должны доказать почти теми же игроками, что и два года назад, когда результат был не тем, как болельщики "Ливерпуля" были бы счастливы увидеть".
"Нам помогли результаты в предсезонный период, когда игроки начали верить в то, что ты хочешь. Но это не так уж странно, потому что это очень похоже на то, к чему они привыкли, когда были по-настоящему успешны при Юргене", — цитирует Слота Evening Standard.
29.09.2024 00:05
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