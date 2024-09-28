Артета объяснил свои слова, возмутившие Гвардиолу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил свое противоречивое высказывание насчет "Манчестер Сити".

Напомним, Артета вызвал возмущение Хосепа Гвардиолы своими словами после ничьей 2:2 против "Сити" в прошлый уикенд, когда Микель был подвергнут критике за свою негативную тактику.



Гвардиола заподозрил, что его бывший ассистент ссылается на выдвинутые в адрес "Сити" обвинения в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей, словно намекая, что "горожане" тоже ведут себя не совсем красиво.



Однако после победы 4:2 над "Лестером" в субботу Артета заверил, что не имел ввиду ничего плохого.



"Я могу повторить это очень четко: я люблю Пепа, я восхищаюсь им со своих 10 лет. Я глубоко его уважаю, и я так благодарен за все то, что он сделал для меня и продолжает делать. Я считаю его своим другом. Я люблю и уважаю каждого члена его штаба, потому что я трудился с ними четыре года, и когда я говорю, что знаю их, это значит, что я знаю, как упорно они трудятся. Я не видел другого человека, который бы трудился так упорно, как Пеп. Тренеры и каждый в том футбольном клубе постоянно побеждают, и они делают это, потому что остаются голодными до успеха. Именно этому я научился, и именно это я имею ввиду".



"Яснее и быть не может. Если хотите, я могу повторить, а если кто-нибудь хочет навредить нашим отношениям, то это не в моих руках. Я испытываю глубокие чувства, и он со своим штабом знают это. Я до сих пор поддерживаю отношения с ними, с руководством, с владельцами, с каждым. Иначе эти отношения не были бы искренними, но они такие".



"В спорте важна воля к победе — у них она есть, и у меня она есть. У нас она точно есть, потому что мы еще не выигрывали Премьер-Лигу. У них она есть, несмотря на то, что они делали это чаще любого другого. Это должно быть уроком и вдохновением для нас. Для меня это именно так, вот что я имел ввиду. Они добились выдающихся вещей, потому что у них есть этот волевой характер. Надеюсь, это ясно", — цитирует Артету Sky Sports.