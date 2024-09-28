"Ливерпуль" победил "волков" и возглавил Премьер-Лигу

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал победу 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона", благодаря чему вышел на чистое первое место в Премьер-Лиге.

Залечивший заднюю поверхность бедра Тоте Гомеш вернулся в стартовый состав "волков" заменив Крейга Доусона. Сантьяго Буэно появился вместо Йерсона Москеры.

Главный тренер "красных" Арне Слот вернул на ворота выздоровевшего Алиссона. Диогу Жота заменил приболевшего Дарвина Нуньеса в нападении.

Команды неторопливо начали матч, преимущественно действуя в центре поля. Опасные моменты просто не возникали.

Мирное течение матча было нарушено на 40-й минуте, когда Энди Робертсон прострелил с левого фланга во вратарскую, а Доминик Собослаи, пробивая в упор, попал в голкипера хозяев Сэма Джонстона.

"Ливерпуль" явно прибавил в концовке первого тайма и был вознагражден за это голом. Жота на рывке ушел от опекуна на левом фланге, после чего навесил на границу вратарской, а там Ибраима Конате выиграл борьбу на втором этаже — 0:1.

В начале второго тайма "Вулверхэмптон" ошибся при выходе из обороны, и Мохамед Салах пытался пробить в касание по отскочившему к нему мячу, но мимо.

А на 56-й минуте счет внезапно стал равным. Конате поставил корпус сопернику в своей штрафной, но "волки" обокрали Ибраиму и тут же вывели на удар Райана Аит-Нури — 1:1.

Прошло еще три минуты, и Нелсон Семеду завалил в своей штрафной Жоту, который пытался головой замкнуть подачу партнера. Был назначен пенальти, образцово реализованный Салахом — 1:2.

В остатке матча гости контролировали игру, тогда как хозяева с большим трудом пересекали центральную линию поля, а их контратаки были неубедительны.

Матч на "Молинью" получился небогатым на опасные моменты, однако "Ливерпуль" был терпелив и в итоге дождался шанса открыть счет. Пропущенный гол после ошибки Конате не смутил "красных", которые с честью вышли из затруднительной ситуации, не позволив "Вулверхэмптону" переломить игру.

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2024 21:30

Количество просмотров Просмотров: 786

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 28.09.2024 22:02 # hachidlo
    Играл залупуль, а залупульцы горят на Щолсей.

    ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ?

    (ответить)

  2. b84 28.09.2024 22:01 # b84
    уже перестал радоваться будничным победам, поскольку в конце могут включить режим слива как в прошлом сезоне и все эмоции будут обанкрочены.

    (ответить)

  3. division 28.09.2024 21:57 # division
    Салах играет как говно, видно что уже на низком старте, также как и Трент. А что без этих двоих будет с лузеркой страшно даже представить

    (ответить)

  4. moneycity 28.09.2024 21:51 # moneycity
    В данный момент один наш воспитанник Коля Палмер стоит больше чем весь основной состав Лузерхуйни.

    (ответить)

  5. lexa-arsenal 28.09.2024 21:43 # lexa-arsenal
    dexter

    победа с привкусом говна, братишечки
    несколько чистейших пенок не поставили в ворота лузерки
    пришлось поработать ротиком в судейской

    Источник: http://fapl.ru/posts/110281/?c=1#c7972465

    (ответить)

  6. dexter 28.09.2024 21:42 # dexter
    Пинсы - это чердак середины нулевых. Время и статус ушли, а гонор остался.

    (ответить)

  7. lexa-arsenal 28.09.2024 21:40 # lexa-arsenal
    помню как лузерка горела на суперлигу наверное из за того что топ клубы из апл уйдут

    (ответить)

  8. sausage 28.09.2024 21:39 # sausage
    Ливерпуль проводит очередной так себе матч и выходит на первое место. Челси в фееричном по долбоебизму матче выигрывает и забивает 4 гола, но как обычно нюхает жопу топам, а завтра её ещё и у Виллы затестит.
    Всё, что надо знать об уровне этих клубов.

    (ответить)

  9. szobo88 28.09.2024 21:38 # szobo88
    Сами себе проблемы придумали. Забей Собо, и Салах если бы использовал свои моменты, то все бы закончилось по другому. К слову о Салахе, уже нет ни сил, ни желания наблюдать за этим бревном. Серьезно, никакой пользы от него, да забил, но его заслуга в этом минимальна. Самому неприятно это говорить, но Салаху пора в СА.
    YNWA, всех с победой и первым местом, надеюсь таких матчей как сегодня будет поменьше.

    (ответить)

  10. sausage 28.09.2024 21:36 # sausage
    Очередной не лучший матч красных и потная победа. Начинают вырисовываться проблемы и из наследия Клоппа, и новые. Но по-любас результат достигнут, Ливерпуль первый!

    (ответить)

  11. dexter 28.09.2024 21:35 # dexter
    КОРОЛИ на ТРОНЕ - жопонюхси на страпоне!

    (ответить)

  12. skychnie-oboi 28.09.2024 21:33 # skychnie-oboi
    Ливерпуль новый ПОЧЕТНЫЙ ЧЕМПИОН АНГЛИЙ!

    ВСЕМ жопонЮхАм ПРИКЛОНИТЬ КОЛЕНО!

    (ответить)

  13. moneymaker 28.09.2024 21:33 # moneymaker
    Теперь эта хyйня на первом месте будет до 27 октября висеть, кринж

    (ответить)

  14. electric 28.09.2024 21:33 # electric
    1 Ливерпуль 6 15

    (ответить)

  15. reddebil 28.09.2024 21:33 # reddebil
    ```¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶````¶¶¶`¶¶
    ``¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶`¶¶```¶`¶¶`¶¶
    `¶``¶¶`¶¶`¶¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶```¶¶¶¶``¶``¶¶`¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶`¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶`````¶¶``¶¶`````¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶```¶¶¶``¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶

    ¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶```¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶¶`¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    `¶¶¶¶¶`¶¶¶¶```¶¶`¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶
    ````¶¶`¶¶`````¶¶```¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ````¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶```¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: