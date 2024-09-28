"Ливерпуль" победил "волков" и возглавил Премьер-Лигу
"Ливерпуль" одержал победу 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона", благодаря чему вышел на чистое первое место в Премьер-Лиге.
Залечивший заднюю поверхность бедра Тоте Гомеш вернулся в стартовый состав "волков" заменив Крейга Доусона. Сантьяго Буэно появился вместо Йерсона Москеры.
Главный тренер "красных" Арне Слот вернул на ворота выздоровевшего Алиссона. Диогу Жота заменил приболевшего Дарвина Нуньеса в нападении.
Команды неторопливо начали матч, преимущественно действуя в центре поля. Опасные моменты просто не возникали.
Мирное течение матча было нарушено на 40-й минуте, когда Энди Робертсон прострелил с левого фланга во вратарскую, а Доминик Собослаи, пробивая в упор, попал в голкипера хозяев Сэма Джонстона.
"Ливерпуль" явно прибавил в концовке первого тайма и был вознагражден за это голом. Жота на рывке ушел от опекуна на левом фланге, после чего навесил на границу вратарской, а там Ибраима Конате выиграл борьбу на втором этаже — 0:1.
В начале второго тайма "Вулверхэмптон" ошибся при выходе из обороны, и Мохамед Салах пытался пробить в касание по отскочившему к нему мячу, но мимо.
А на 56-й минуте счет внезапно стал равным. Конате поставил корпус сопернику в своей штрафной, но "волки" обокрали Ибраиму и тут же вывели на удар Райана Аит-Нури — 1:1.
Прошло еще три минуты, и Нелсон Семеду завалил в своей штрафной Жоту, который пытался головой замкнуть подачу партнера. Был назначен пенальти, образцово реализованный Салахом — 1:2.
В остатке матча гости контролировали игру, тогда как хозяева с большим трудом пересекали центральную линию поля, а их контратаки были неубедительны.
Матч на "Молинью" получился небогатым на опасные моменты, однако "Ливерпуль" был терпелив и в итоге дождался шанса открыть счет. Пропущенный гол после ошибки Конате не смутил "красных", которые с честью вышли из затруднительной ситуации, не позволив "Вулверхэмптону" переломить игру.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
28.09.2024 21:30
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Последние комментарии:
Играл залупуль, а залупульцы горят на Щолсей.
ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ?
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уже перестал радоваться будничным победам, поскольку в конце могут включить режим слива как в прошлом сезоне и все эмоции будут обанкрочены.
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Салах играет как говно, видно что уже на низком старте, также как и Трент. А что без этих двоих будет с лузеркой страшно даже представить
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В данный момент один наш воспитанник Коля Палмер стоит больше чем весь основной состав Лузерхуйни.
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dexter
победа с привкусом говна, братишечки
несколько чистейших пенок не поставили в ворота лузерки
пришлось поработать ротиком в судейской
Источник: http://fapl.ru/posts/110281/?c=1#c7972465
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Пинсы - это чердак середины нулевых. Время и статус ушли, а гонор остался.
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помню как лузерка горела на суперлигу наверное из за того что топ клубы из апл уйдут
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Ливерпуль проводит очередной так себе матч и выходит на первое место. Челси в фееричном по долбоебизму матче выигрывает и забивает 4 гола, но как обычно нюхает жопу топам, а завтра её ещё и у Виллы затестит.
Всё, что надо знать об уровне этих клубов.
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Сами себе проблемы придумали. Забей Собо, и Салах если бы использовал свои моменты, то все бы закончилось по другому. К слову о Салахе, уже нет ни сил, ни желания наблюдать за этим бревном. Серьезно, никакой пользы от него, да забил, но его заслуга в этом минимальна. Самому неприятно это говорить, но Салаху пора в СА.
YNWA, всех с победой и первым местом, надеюсь таких матчей как сегодня будет поменьше.
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Очередной не лучший матч красных и потная победа. Начинают вырисовываться проблемы и из наследия Клоппа, и новые. Но по-любас результат достигнут, Ливерпуль первый!
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КОРОЛИ на ТРОНЕ - жопонюхси на страпоне!
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Ливерпуль новый ПОЧЕТНЫЙ ЧЕМПИОН АНГЛИЙ!
ВСЕМ жопонЮхАм ПРИКЛОНИТЬ КОЛЕНО!
(ответить)
Теперь эта хyйня на первом месте будет до 27 октября висеть, кринж
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1 Ливерпуль 6 15
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