"Ливерпуль" победил "волков" и возглавил Премьер-Лигу

"Ливерпуль" одержал победу 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона", благодаря чему вышел на чистое первое место в Премьер-Лиге.

Залечивший заднюю поверхность бедра Тоте Гомеш вернулся в стартовый состав "волков" заменив Крейга Доусона. Сантьяго Буэно появился вместо Йерсона Москеры.



Главный тренер "красных" Арне Слот вернул на ворота выздоровевшего Алиссона. Диогу Жота заменил приболевшего Дарвина Нуньеса в нападении.



Команды неторопливо начали матч, преимущественно действуя в центре поля. Опасные моменты просто не возникали.



Мирное течение матча было нарушено на 40-й минуте, когда Энди Робертсон прострелил с левого фланга во вратарскую, а Доминик Собослаи, пробивая в упор, попал в голкипера хозяев Сэма Джонстона.



"Ливерпуль" явно прибавил в концовке первого тайма и был вознагражден за это голом. Жота на рывке ушел от опекуна на левом фланге, после чего навесил на границу вратарской, а там Ибраима Конате выиграл борьбу на втором этаже — 0:1.



В начале второго тайма "Вулверхэмптон" ошибся при выходе из обороны, и Мохамед Салах пытался пробить в касание по отскочившему к нему мячу, но мимо.



А на 56-й минуте счет внезапно стал равным. Конате поставил корпус сопернику в своей штрафной, но "волки" обокрали Ибраиму и тут же вывели на удар Райана Аит-Нури — 1:1.



Прошло еще три минуты, и Нелсон Семеду завалил в своей штрафной Жоту, который пытался головой замкнуть подачу партнера. Был назначен пенальти, образцово реализованный Салахом — 1:2.



В остатке матча гости контролировали игру, тогда как хозяева с большим трудом пересекали центральную линию поля, а их контратаки были неубедительны.



Матч на "Молинью" получился небогатым на опасные моменты, однако "Ливерпуль" был терпелив и в итоге дождался шанса открыть счет. Пропущенный гол после ошибки Конате не смутил "красных", которые с честью вышли из затруднительной ситуации, не позволив "Вулверхэмптону" переломить игру.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче