Мареска назвал Палмера лучшим игроком в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал Коула Палмера лучшим игроком в Премьер-Лиге.

Четырежды отличившись в течение 20 минут, Палмер обеспечил "Челси" волевую победу 4:2 против "Брайтона" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



Таким образом, 22-летний англичанин забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в шести первых матчах Премьер-Лиги, убедительно доказав, что синдром второго сезона ему не грозит.



Мареска восхищается Палмером и чувствует, что звездная болезнь тоже минует его подопечного.



"Он забил четыре, но мог забить еще два или три. Важно, чтобы он оставался голодным, амбициозным. Я познакомился с ним еще много лет назад, когда он выступал за команду U-23 "Сити" и затем за первую команду".



"Он не изменился относительно того, каким он был как мальчишка, каким он был три или четыре года назад. Голы, результативные передачи, статус лучшего игрока Премьер-Лиги — это не изменило его суть. Он скромный парень, и для меня это самое важное".



"Он является игроком топ-уровня, и сегодня молодые игроки могут очень быстро измениться. Но Коул забивает голы и никогда не меняется, и это самое важное".



"Он является особенным игроком, он простой и скромный парень. Ему не нужно, чтобы люди говорили, насколько он хорош, потому что вы и так можете ясно это видеть", — цитирует Мареску The Independent.