Гвардиола считает, что "Сити" хорошо сыграл без Родри

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда показала хороший футбол против "Ньюкасла" в отсутствие Родри.

Потеряв с травмой до конца сезона Родри, на "Сент-Джеймс Парк" Гвардиола снарядил в опорную зону Матео Ковачича и Рико Льюиса, а позже в матче здесь себя попробовал Бернарду Силва.



Несмотря на то, что "Сити" сыграл только вничью (1:1), показанный "горожанами" футбол порадовал Гвардиолу. Хосеп признается, что мог узнать свою команду.



"Я был бы счастлив рассчитывать на Родри здесь. Но его нет, поэтому я должен был искать решения. Мы очень хорошо играли с Ковачичем и Рико, а затем с Бернарду. Я смотрел на свою команду и прекрасно ее узнавал".



"Мне не хватало Родри из-за его качеств, и сегодня "Ньюкасл" был силен и очень хорошо начал. Интенсивность их прессинга осложнила нам жизнь. Мы заиграли лучше после забитого гола, и у нас были другие моменты, особенно в концовке у Бернарду и Фила Фодена".



"Мы совершили ошибку, но затем мы снова взяли игру под контроль и имели моменты, чтобы одержать победу. В целом мы сыграли очень хорошо".



"Мы принимали плохие решения в последний момент, что не позволило нам повести 2:0, а здесь тебе всегда сложно из-за их физической мощи и того, что они так глубоко обороняются. Мы имели моменты, но Поуп был великолепен, поэтому мы довольствуемся очком", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.