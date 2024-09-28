"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" в компенсированное время

Два поздних гола позволили "Арсеналу" вырвать победу против "Лестера" со счетом 4:2.

Давид Райя успел залечить бедро и сохранил свое место на воротах, благодаря чему стартовый состав "канониров" не изменился относительно 2:2 с "Манчестер Сити".



В старт "лис" влились Оливер Скипп и Факундо Буонанотте, заменив Билаля Эль-Ханнуса и Джордана Айю.



"Арсенал" быстро нащупал свою игру и принялся подвергать своего соперника давлению. "Лестер" продержался только до 20-й минуты, когда Юрриен Тимбер прострелил с правого фланга, а Габриэль Мартинелли пробил в касание из района 11-метровой отметки — 1:0.



"Канониры" продолжили доминировать, и "лисам" слегка не повезло выстоять до перерыва. Мартинелли прострелил с левого края штрафной на подступы к вратарской, а там Леандро Троссард пробил в касание — 2:0.



Правда, выйдя на второй тайм, гости сразу же отыграли один гол. После подачи со штрафного Джеймс Джастин пробил плечом, а мяч срикошетил от Кая Хаверца и оказался в воротах Райи — 2:1.



"Арсенал" снова принялся атаковать, но на 63-й минуте воодушевившийся "Лестер" еще раз показал зубы. Джастин пробил по летящему мячу с касанием штанги после заброса с фланга — 2:2.



Ничейный счет не устраивал "канониров", которые основательно навалились, но голкипер "лис" Мадс Хермансен трижды выручил свою команду, отразив сложнейшие удары Хаверца, Троссарда и Риккардо Калафьори.



И все-таки отчаянный натиск хозяев увенчался победным голом. Уже в компенсированное время мяч после подачи углового дошел до дальней штанги, где Троссард нанес удар с острого угла — 3:2. Отличиться Леандро помог рикошет от Уилфрида Ндиди.



А уже на последних секундах Хаверц поразил ворота с близкого расстояния после ошибки Джастина — 4:2.



"Арсенал" имел подавляющее игровое преимущество, поэтому очень странно, что "канониры" так легко разбазарили свой перевес в два гола. Однако подопечные Микеля Артеты бились до самого конца и получили свою компенсацию за пропущенный от "Манчестер Сити" мяч на последних секундах.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче