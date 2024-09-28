"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" в компенсированное время
Два поздних гола позволили "Арсеналу" вырвать победу против "Лестера" со счетом 4:2.
Давид Райя успел залечить бедро и сохранил свое место на воротах, благодаря чему стартовый состав "канониров" не изменился относительно 2:2 с "Манчестер Сити".
В старт "лис" влились Оливер Скипп и Факундо Буонанотте, заменив Билаля Эль-Ханнуса и Джордана Айю.
"Арсенал" быстро нащупал свою игру и принялся подвергать своего соперника давлению. "Лестер" продержался только до 20-й минуты, когда Юрриен Тимбер прострелил с правого фланга, а Габриэль Мартинелли пробил в касание из района 11-метровой отметки — 1:0.
"Канониры" продолжили доминировать, и "лисам" слегка не повезло выстоять до перерыва. Мартинелли прострелил с левого края штрафной на подступы к вратарской, а там Леандро Троссард пробил в касание — 2:0.
Правда, выйдя на второй тайм, гости сразу же отыграли один гол. После подачи со штрафного Джеймс Джастин пробил плечом, а мяч срикошетил от Кая Хаверца и оказался в воротах Райи — 2:1.
"Арсенал" снова принялся атаковать, но на 63-й минуте воодушевившийся "Лестер" еще раз показал зубы. Джастин пробил по летящему мячу с касанием штанги после заброса с фланга — 2:2.
Ничейный счет не устраивал "канониров", которые основательно навалились, но голкипер "лис" Мадс Хермансен трижды выручил свою команду, отразив сложнейшие удары Хаверца, Троссарда и Риккардо Калафьори.
И все-таки отчаянный натиск хозяев увенчался победным голом. Уже в компенсированное время мяч после подачи углового дошел до дальней штанги, где Троссард нанес удар с острого угла — 3:2. Отличиться Леандро помог рикошет от Уилфрида Ндиди.
А уже на последних секундах Хаверц поразил ворота с близкого расстояния после ошибки Джастина — 4:2.
"Арсенал" имел подавляющее игровое преимущество, поэтому очень странно, что "канониры" так легко разбазарили свой перевес в два гола. Однако подопечные Микеля Артеты бились до самого конца и получили свою компенсацию за пропущенный от "Манчестер Сити" мяч на последних секундах.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
28.09.2024 19:05
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Последние комментарии:
ИБУУУУ!
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игра смотрится
чувствуется апл
:)
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КНЯЗИ!!!
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Голлляссссо!
(ответить)
Чисто по факту расхуярил фригана-левака нетрадиционной ориентации. Иди парковки в Шереметьево считай, дырявый попуск. И снова горелая дупа смотрит на Кавказ, признавайся, кто тебя из кавказцев так обидел?
(ответить)
Ебать Палмер четверик грузанул
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К полуночи гмт+3 истинные короли Англии взойдут на трон...
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Бухая чернильщица промазала. Не совсем ей удобно одной рукой писать, а другой отдрачивать своим кавказским братишкам.
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И? Тебя это е6ать не должно. Твое окружение - Мамука, Гоча, Шота и Ираклий с Васьком.
(ответить)
Так, че тут, чурки, по принципу автоботов, пытаются собраться в одну чурконожку. Хорошая попытка, чернявые тарасики.
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Матч я не смотрел, но пропускать двушку дома от аутсайдеров АПЛ. И ггшки что-то там поют про лучшую защиту в АПЛ. Даже автобус у Артеты получился дырявый
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28.09.2024 20:03 #
dexter
Источник: http://fapl.ru/posts/110281/?c=1
пытается внести раздор в российское единство.
Источник: http://fapl.ru/posts/110281/?c=1
Российское единство тем временем: сын гусейна, сурик, сурен, чурка Пиноккио, яночка и две чернильщицы.
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Все заметили, какая дрочидла стала агрессивная, после того как спалилась на ровном месте?))
10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
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Пас у Салах просто никакой. Просто отдать не может точно
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е6аные волчары. сосали 5 туров подряд, чтобы нагадить КНЯЗЯМ!!!))
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Мочегон
Ожидание: Диуре́тики (от греч. διούρησις — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой
Реальность: сургутская бестолочь.
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"Алярм, алярм - шейхи потеряли очки... Прием Тони, как слышно?"
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Лысый хуесос!
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Еще и тейлор судит... Прсто вилочки Вологодские... выкидные.
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две шары от лис доставили пота конечно. Эдегора начало не хватать, прям чувствуется что нужен этот последний/предпоследний пас, а то ломимся как гориллы, пытаясь занести мяч в сетку.
челси что то там раскатывается, неужто Мареска могет.
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