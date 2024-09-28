"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" в компенсированное время

Леандро Троссард Два поздних гола позволили "Арсеналу" вырвать победу против "Лестера" со счетом 4:2.

Давид Райя успел залечить бедро и сохранил свое место на воротах, благодаря чему стартовый состав "канониров" не изменился относительно 2:2 с "Манчестер Сити".

В старт "лис" влились Оливер Скипп и Факундо Буонанотте, заменив Билаля Эль-Ханнуса и Джордана Айю.

"Арсенал" быстро нащупал свою игру и принялся подвергать своего соперника давлению. "Лестер" продержался только до 20-й минуты, когда Юрриен Тимбер прострелил с правого фланга, а Габриэль Мартинелли пробил в касание из района 11-метровой отметки — 1:0.

"Канониры" продолжили доминировать, и "лисам" слегка не повезло выстоять до перерыва. Мартинелли прострелил с левого края штрафной на подступы к вратарской, а там Леандро Троссард пробил в касание — 2:0.

Правда, выйдя на второй тайм, гости сразу же отыграли один гол. После подачи со штрафного Джеймс Джастин пробил плечом, а мяч срикошетил от Кая Хаверца и оказался в воротах Райи — 2:1.

"Арсенал" снова принялся атаковать, но на 63-й минуте воодушевившийся "Лестер" еще раз показал зубы. Джастин пробил по летящему мячу с касанием штанги после заброса с фланга — 2:2.

Ничейный счет не устраивал "канониров", которые основательно навалились, но голкипер "лис" Мадс Хермансен трижды выручил свою команду, отразив сложнейшие удары Хаверца, Троссарда и Риккардо Калафьори.

И все-таки отчаянный натиск хозяев увенчался победным голом. Уже в компенсированное время мяч после подачи углового дошел до дальней штанги, где Троссард нанес удар с острого угла — 3:2. Отличиться Леандро помог рикошет от Уилфрида Ндиди.

А уже на последних секундах Хаверц поразил ворота с близкого расстояния после ошибки Джастина — 4:2.

"Арсенал" имел подавляющее игровое преимущество, поэтому очень странно, что "канониры" так легко разбазарили свой перевес в два гола. Однако подопечные Микеля Артеты бились до самого конца и получили свою компенсацию за пропущенный от "Манчестер Сити" мяч на последних секундах.

"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2024 19:05

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Последние комментарии:




  1. dexter 28.09.2024 20:18 # dexter
    ИБУУУУ!

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  2. ooaaaa 28.09.2024 20:18 # ooaaaa
    игра смотрится
    чувствуется апл
    :)

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  3. electric 28.09.2024 20:17 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. dexter 28.09.2024 20:17 # dexter
    Голлляссссо!

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  5. dexter 28.09.2024 20:16 # dexter
    Чисто по факту расхуярил фригана-левака нетрадиционной ориентации. Иди парковки в Шереметьево считай, дырявый попуск. И снова горелая дупа смотрит на Кавказ, признавайся, кто тебя из кавказцев так обидел?

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  6. ygyrbendar 28.09.2024 20:14 # ygyrbendar
    Ебать Палмер четверик грузанул

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  7. ygyrbendar 28.09.2024 20:12 # ygyrbendar
    К полуночи гмт+3 истинные короли Англии взойдут на трон...

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  8. hachidlo 28.09.2024 20:11 # hachidlo
    Бухая чернильщица промазала. Не совсем ей удобно одной рукой писать, а другой отдрачивать своим кавказским братишкам.

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  9. dexter 28.09.2024 20:08 # dexter
    И? Тебя это е6ать не должно. Твое окружение - Мамука, Гоча, Шота и Ираклий с Васьком.

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  10. hachidlo 28.09.2024 20:07 # hachidlo
    Так, че тут, чурки, по принципу автоботов, пытаются собраться в одну чурконожку. Хорошая попытка, чернявые тарасики.

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  11. division 28.09.2024 20:06 # division
    Матч я не смотрел, но пропускать двушку дома от аутсайдеров АПЛ. И ггшки что-то там поют про лучшую защиту в АПЛ. Даже автобус у Артеты получился дырявый

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  12. hachidlo 28.09.2024 20:04 # hachidlo
    28.09.2024 20:03 #
    dexter

    Источник: http://fapl.ru/posts/110281/?c=1

    пытается внести раздор в российское единство.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110281/?c=1

    Российское единство тем временем: сын гусейна, сурик, сурен, чурка Пиноккио, яночка и две чернильщицы.

    (ответить)

  13. sobchak-ynwa 28.09.2024 19:58 # sobchak-ynwa
    Все заметили, какая дрочидла стала агрессивная, после того как спалилась на ровном месте?))

    10.09.2024 14:24 #
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536

    (ответить)

  14. lfc-krr 28.09.2024 19:55 # lfc-krr
    Пас у Салах просто никакой. Просто отдать не может точно

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  15. electric 28.09.2024 19:53 # electric
    е6аные волчары. сосали 5 туров подряд, чтобы нагадить КНЯЗЯМ!!!))

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  16. hachidlo 28.09.2024 19:50 # hachidlo
    Мочегон

    Ожидание: Диуре&#769;тики (от греч. &#948;&#953;&#959;&#973;&#961;&#951;&#963;&#953;&#962; — мочеиспускание), или мочегонные средства, — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой

    Реальность: сургутская бестолочь.

    (ответить)

  17. dexter 28.09.2024 19:41 # dexter
    "Алярм, алярм - шейхи потеряли очки... Прием Тони, как слышно?"

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  18. dexter 28.09.2024 19:38 # dexter
    Лысый хуесос!

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  19. dexter 28.09.2024 19:36 # dexter
    Еще и тейлор судит... Прсто вилочки Вологодские... выкидные.

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  20. easports 28.09.2024 19:29 # easports
    две шары от лис доставили пота конечно. Эдегора начало не хватать, прям чувствуется что нужен этот последний/предпоследний пас, а то ломимся как гориллы, пытаясь занести мяч в сетку.

    челси что то там раскатывается, неужто Мареска могет.

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