"Челси" победил "Брайтон" благодаря покеру Палмера

Покер Коула Палмера обеспечил "Челси" волевую победу 4:2 над "Брайтоном".

По сравнению с победой 0:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Мало Гюсто, заменив Тосина Адарабиойо.



Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер освежил стартовый состав своей команды с помощью Адама Уэбстера, Ферди Кадиоглу и Матса Виффера.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на седьмой минуте. В борьбе за верховой мяч Рюттер опередил и Марка Кукурелью, и пытавшегося сыграть на выходе Роберта Санчеса, поразив пустые ворота — 0:1.



Вскоре хозяева ответили двумя выходами один на один Коула Палмера, который в первом случае пробил в штангу, а во втором поразил ворота, но сделал это из офсайда.



Зато своим третьим моментом "Челси" воспользовался. Николас Джексон обокрал защитника, после чего сблизился с голкипером и поделился мячом с Палмером, которому оставалось попасть по воротам — 1:1.



На 23-й минуте Нони Мадуэке вывел на пустые ворота Джейдона Санчо, однако гол арендованного у "Манчестер Юнайтед" игрока не был засчитан из-за офсайда.



"Брайтон" раз за разом проваливался в обороне, и на 27-й минуте Санчо был взят "в коробочку" в штрафной. Палмер хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:1.



А уже на 31-й минуте Палмер оформил хет-трик, ударом со штрафного поразив "девятку" ворот Барта Вербрюггена — 3:1.



Правда, хоронить "чаек" еще было рано. На 34-й минуте Санчес выбил мяч прямо Карлоса Балеба, который сполна воспользовался этим подарком — 3:2.



Перестрелка продолжилась на 41-й минуте. На сей раз уже Вербрюгген неудачно попытался начать розыгрыш мяча от своих ворот. Совершивший перехват Энцо Фернандес отдал передачу на Санчо, а тот выполнил пас в штрафную на рывок Палмера, который пробил в касание — 4:2.



В начале второго тайма Джексон должен был укреплять преимущество своей команды. Николас уже проскочил мимо Вербрюггена, но замешкался с ударом, и Уэбстер не пустил мяч в пустые ворота.



Вскоре свой момент упустил Палмер, а гол Кукурельи, завершившего розыгрыш углового, был отменен из-за офсайда.



Атакующая игра "синих" во втором тайме притупилась, и голов зрители уже больше не увидели.



В первом тайме "Брайтон" продемонстрировал просто суицидальную игру в обороне. "Челси" легко мог забивать больше, но и оба пропущенных "синими" гола были необязательными.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче