"Челси" победил "Брайтон" благодаря покеру Палмера

Коул Палмер Покер Коула Палмера обеспечил "Челси" волевую победу 4:2 над "Брайтоном".

По сравнению с победой 0:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Мало Гюсто, заменив Тосина Адарабиойо.

Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер освежил стартовый состав своей команды с помощью Адама Уэбстера, Ферди Кадиоглу и Матса Виффера.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на седьмой минуте. В борьбе за верховой мяч Рюттер опередил и Марка Кукурелью, и пытавшегося сыграть на выходе Роберта Санчеса, поразив пустые ворота — 0:1.

Вскоре хозяева ответили двумя выходами один на один Коула Палмера, который в первом случае пробил в штангу, а во втором поразил ворота, но сделал это из офсайда.

Зато своим третьим моментом "Челси" воспользовался. Николас Джексон обокрал защитника, после чего сблизился с голкипером и поделился мячом с Палмером, которому оставалось попасть по воротам — 1:1.

На 23-й минуте Нони Мадуэке вывел на пустые ворота Джейдона Санчо, однако гол арендованного у "Манчестер Юнайтед" игрока не был засчитан из-за офсайда.

"Брайтон" раз за разом проваливался в обороне, и на 27-й минуте Санчо был взят "в коробочку" в штрафной. Палмер хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:1.

А уже на 31-й минуте Палмер оформил хет-трик, ударом со штрафного поразив "девятку" ворот Барта Вербрюггена — 3:1.

Правда, хоронить "чаек" еще было рано. На 34-й минуте Санчес выбил мяч прямо Карлоса Балеба, который сполна воспользовался этим подарком — 3:2.

Перестрелка продолжилась на 41-й минуте. На сей раз уже Вербрюгген неудачно попытался начать розыгрыш мяча от своих ворот. Совершивший перехват Энцо Фернандес отдал передачу на Санчо, а тот выполнил пас в штрафную на рывок Палмера, который пробил в касание — 4:2.

В начале второго тайма Джексон должен был укреплять преимущество своей команды. Николас уже проскочил мимо Вербрюггена, но замешкался с ударом, и Уэбстер не пустил мяч в пустые ворота.

Вскоре свой момент упустил Палмер, а гол Кукурельи, завершившего розыгрыш углового, был отменен из-за офсайда.

Атакующая игра "синих" во втором тайме притупилась, и голов зрители уже больше не увидели.

В первом тайме "Брайтон" продемонстрировал просто суицидальную игру в обороне. "Челси" легко мог забивать больше, но и оба пропущенных "синими" гола были необязательными.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2024 19:00

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  1. chelsea762 28.09.2024 19:41 # chelsea762
    Калониры сегодня отскочили.

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  2. chelsiukpro 28.09.2024 19:30 # chelsiukpro
    Джексон сегодня подражал Нунесу.... мог забивать 3 гола! С ПОБЕДОЙ КОРОЛЕЙ ЛОНДОНА! Кстате Арсенал на фоне Челси с забитыми голами слабоват... тяжко побеждают, а значит когда то недотянут до победы. Синих болел с Победой!

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  3. live-juve 28.09.2024 19:27 # live-juve
    Палмер 4 - 2 Брайтон, парень хорош, светлое пятно в черном болоте)

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  4. meshuggah 28.09.2024 19:13 # meshuggah
    Весёлый челсей, очередное шоу, но нужно оборону подтягивать столько привозов в одном матче много
    С победой
    Палмер гениальнейший

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  5. gucman 28.09.2024 19:09 # gucman
    С победой!

    Мареска только начинает прививать свою игру команде, отсюда и столько ошибок. Но результат есть и это главное. То ли еще будет!

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  6. bembo 28.09.2024 19:09 # bembo
    Хотя 2 тайм, справедливости ради, в защите спокойней было
    Мареска в перерыве подшаманил)

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  7. bembo 28.09.2024 19:08 # bembo
    Могли штук 8 ткнуть.

    Во 2 тайме пижонили..
    Да и 3 гола вроде отменили, штанга....



    Но защита не внушает доверия все равно как и привоз на воротах

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  8. dexter 28.09.2024 19:06 # dexter
    Артета конечно лютый топарик. Пришил то, чего не хватало гуннерятам при позднем Венгере. После 10-15 лет тотального унижения у Арсенала появились ЯЙЦА.

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  9. skydreams 28.09.2024 19:06 # skydreams
    чот какое-то странное ощущение осталось после матча... такому Брайтону могли забить 10. но ошибок, особенно во 2 тайме, пздц было. кучу обрезов, мелких неточностей, короч такое.... Палмер это нечто.

    с победой братья-пенсики!

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  10. farot 28.09.2024 19:06 # farot
    первый тайм в 4к
    второй в 720р

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  11. hachidlo 28.09.2024 19:06 # hachidlo
    Как же хорош Челсей.
    Особенно радует три англов в атаке: Санчо - Палмер - Мадуеке. Будущее Челси. Будущее Англии. Будущее футбола. Прайд оффф Ингланд.

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  12. offfred 28.09.2024 19:05 # offfred
    Уберите эту хyйню с главной

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  13. tihinya-moiyobir 28.09.2024 19:04 # tihinya-moiyobir
    Ливерпуль скоро будет на первом уехехехехе

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  14. abse 28.09.2024 19:04 # abse
    Совсем страх потеряли, уже в четвёрку залетели.

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  15. bembo 28.09.2024 19:04 # bembo
    У бабки кишки вывалились

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