"Челси" победил "Брайтон" благодаря покеру Палмера
Покер Коула Палмера обеспечил "Челси" волевую победу 4:2 над "Брайтоном".
По сравнению с победой 0:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Мало Гюсто, заменив Тосина Адарабиойо.
Наставник "чаек" Фабиан Хюрцелер освежил стартовый состав своей команды с помощью Адама Уэбстера, Ферди Кадиоглу и Матса Виффера.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на седьмой минуте. В борьбе за верховой мяч Рюттер опередил и Марка Кукурелью, и пытавшегося сыграть на выходе Роберта Санчеса, поразив пустые ворота — 0:1.
Вскоре хозяева ответили двумя выходами один на один Коула Палмера, который в первом случае пробил в штангу, а во втором поразил ворота, но сделал это из офсайда.
Зато своим третьим моментом "Челси" воспользовался. Николас Джексон обокрал защитника, после чего сблизился с голкипером и поделился мячом с Палмером, которому оставалось попасть по воротам — 1:1.
На 23-й минуте Нони Мадуэке вывел на пустые ворота Джейдона Санчо, однако гол арендованного у "Манчестер Юнайтед" игрока не был засчитан из-за офсайда.
"Брайтон" раз за разом проваливался в обороне, и на 27-й минуте Санчо был взят "в коробочку" в штрафной. Палмер хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:1.
А уже на 31-й минуте Палмер оформил хет-трик, ударом со штрафного поразив "девятку" ворот Барта Вербрюггена — 3:1.
Правда, хоронить "чаек" еще было рано. На 34-й минуте Санчес выбил мяч прямо Карлоса Балеба, который сполна воспользовался этим подарком — 3:2.
Перестрелка продолжилась на 41-й минуте. На сей раз уже Вербрюгген неудачно попытался начать розыгрыш мяча от своих ворот. Совершивший перехват Энцо Фернандес отдал передачу на Санчо, а тот выполнил пас в штрафную на рывок Палмера, который пробил в касание — 4:2.
В начале второго тайма Джексон должен был укреплять преимущество своей команды. Николас уже проскочил мимо Вербрюггена, но замешкался с ударом, и Уэбстер не пустил мяч в пустые ворота.
Вскоре свой момент упустил Палмер, а гол Кукурельи, завершившего розыгрыш углового, был отменен из-за офсайда.
Атакующая игра "синих" во втором тайме притупилась, и голов зрители уже больше не увидели.
В первом тайме "Брайтон" продемонстрировал просто суицидальную игру в обороне. "Челси" легко мог забивать больше, но и оба пропущенных "синими" гола были необязательными.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
28.09.2024 19:00
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Последние комментарии:
Калониры сегодня отскочили.
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Джексон сегодня подражал Нунесу.... мог забивать 3 гола! С ПОБЕДОЙ КОРОЛЕЙ ЛОНДОНА! Кстате Арсенал на фоне Челси с забитыми голами слабоват... тяжко побеждают, а значит когда то недотянут до победы. Синих болел с Победой!
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Палмер 4 - 2 Брайтон, парень хорош, светлое пятно в черном болоте)
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Весёлый челсей, очередное шоу, но нужно оборону подтягивать столько привозов в одном матче много
С победой
Палмер гениальнейший
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С победой!
Мареска только начинает прививать свою игру команде, отсюда и столько ошибок. Но результат есть и это главное. То ли еще будет!
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Хотя 2 тайм, справедливости ради, в защите спокойней было
Мареска в перерыве подшаманил)
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Могли штук 8 ткнуть.
Во 2 тайме пижонили..
Да и 3 гола вроде отменили, штанга....
Но защита не внушает доверия все равно как и привоз на воротах
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Артета конечно лютый топарик. Пришил то, чего не хватало гуннерятам при позднем Венгере. После 10-15 лет тотального унижения у Арсенала появились ЯЙЦА.
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чот какое-то странное ощущение осталось после матча... такому Брайтону могли забить 10. но ошибок, особенно во 2 тайме, пздц было. кучу обрезов, мелких неточностей, короч такое.... Палмер это нечто.
с победой братья-пенсики!
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первый тайм в 4к
второй в 720р
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Как же хорош Челсей.
Особенно радует три англов в атаке: Санчо - Палмер - Мадуеке. Будущее Челси. Будущее Англии. Будущее футбола. Прайд оффф Ингланд.
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Уберите эту хyйню с главной
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Ливерпуль скоро будет на первом уехехехехе
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Совсем страх потеряли, уже в четвёрку залетели.
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У бабки кишки вывалились
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