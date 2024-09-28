Макаллистер пополнил лидерскую группу "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поведал, что полузащитник Алексис Макаллистер пополнил лидерскую группу "красных".

После ухода Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера в 2023 году в "Ливерпуле" была сформирована так называемая лидерская группа из пяти игроков. При этом Виргил Ван Дейк был назначен капитаном, а Трент Александер-Арнольд — вице-капитаном.



Арне Слоту, который возглавил "Ливерпуль" минувшим летом, посчастливилось унаследовать эту пятерку целиком, но с этого сезона у "красных" стало на одного лидера в раздевалке больше.



"Я предан этому клубу на 100 процентов, и это касается участия в лидерской группе".



"Я, Виргил, Роббо (Робертсон), Трент, Мо (Салах) — а теперь и Макка — используем свой опыт. Он молод, но он уже столь многого достиг, и это делает его хорошим лидером".



"У нас много молодых игроков, новых игроков, совершенно новый тренерский штаб. Не со все был непорядок, чтобы все менять, поэтому вызов для нас в том, чтобы сохранить хорошие вещи и передавать эти вещи тренерскому штабу и новичкам, также транслируя хорошие вещи, которые привносит новый тренерский штаб".



"Это был большой вызов для этой лидерской группы, но я правда верю, что мы довольно хорошо справляемся. Мы разделяем ответственность и говорим молодым игрокам, что они тоже должны прибавлять. Это особенный клуб, и здесь работают особенные люди", — сообщил Алиссон BBC.