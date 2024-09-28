Мареска выдвинул требование к игрокам, которые не попадают в заявку

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска потребовал от своих игроков, которые не попадают в заявку, все равно присутствовать на матчах команды.

В минувшую среду "Челси" разгромил "Барроу" со счетом 5:0 в Кубке Лиги. Ряд основных игроков вроде Мойсеса Кайседо, Коула Палмера и Николаса Джексона не попали в заявку "синих" на этот матч, но все равно сидели близ скамейки запасных.



Мареска надеется, что таким образом он сможет сделать свою команду более сплоченной.



"Я хочу, чтобы они все были здесь, и я сказал им об этом. Те, кто в заявке, должны быть здесь, и те, кто не в заявке, должны быть здесь тоже. Нужно вести себя как команда, и когда есть матч, на нем нужно присутствовать".



"Если есть какая-то проблема, и кто-нибудь из них не может присутствовать, то это не беда. Я не знаю, можем ли мы это назвать правилом, но когда есть матч, игроки должны быть здесь".



"Думаю, это вполне нормально с точки зрения культуры, что вы присутствуете на матче, чтобы поддержать своих партнеров по команде. Поддержать в случае победы, поражения, хорошей игры или плохой".



"Быть здесь ради них — это нормально, будь то Премьер-Лига или Кубок Лиги. Если мы хотим что-нибудь создать, тогда эти маленькие детали очень важны", — цитирует Мареску talkSPORT.