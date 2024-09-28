"Сити" сыграл с "Ньюкаслом" вничью

Энтони Гордон Ослабленный потерями Кевина Де Брюйне и Родри "Манчестер Сити" смог добыть только ничью в гостях у "Ньюкасла" — 1:1.

"Сороки" недосчитались травмированного Александера Исака, вместо которого вышел Джейкоб Мерфи. Льюис Холл расположился слева в обороне, Сандро Тонали — в полузащите.

Потеряв с травмой Родри, "горожане" снарядили в опорную зону, в пару к Матео Ковачичу, Рико Льюиса. Джек Грилиш заменил в старте Савиньо.

Самым заметным событием в начале матча стала неудачная попытка голкипера гостей Эдерсона пойти в дриблинг за пределами своей штрафной, чем едва не воспользовался Энтони Гордон.

В целом "Сити" больше владел мячом, но серьезного давления не оказывал и в чужую штрафную почти не проникал. "Ньюкасл" чувствовал себя довольно комфортно.

Не самая убедительная игра не помешала "горожанам" открыть счет на 35-й минуте. Джек Грилиш с левого фланга сделал короткую передачу на край штрафной площади, где Йошко Гвардиол на финте ушел от Дэна Берна и пробил в дальний угол ворот с небольшим касанием мяча от Тонали — 0:1.

В самой концовке первого тайма "сороки" впервые показали зубы, однако Эдерсон отразил пушечный удар своего соотечественника Жоэлинтона из пределов штрафной.

Второй тайм начался в невысоком темпе, но на 56-й минуте Гордон выскочил один на один и запнулся об Эдерсона. Рефери назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 1:1.

Довольно скоро "Ньюкасл" закрылся, продемонстрировав, что будет вполне доволен ничейным счетом. "Сити" пытался оказывать давление, но этого было недостаточно.

Уже в компенсированное время Бернарду Силва эффектно пробил по летящему мячу, однако голкипер хозяев Ник Поуп выручил свою команду. Гости были лучше в концовке, но дождать соперника не смогли.

"Сити" ожидаемо сыграл довольно слабо, и этого оказалось недостаточно для победы над "Ньюкаслом". Эта ничья — в пользу конкурентов "горожан".

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2024 16:30

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  1. lexa-arsenal 28.09.2024 18:24 # lexa-arsenal
    арсик красавчик сливается с турика

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  2. lexa-arsenal 28.09.2024 18:24 # lexa-arsenal
    ахахаххаха, оруууу

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  3. tihinya-moiyobir 28.09.2024 18:23 # tihinya-moiyobir
    Палмер в членси ненадолго

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  4. skydreams 28.09.2024 18:21 # skydreams
    каждые 2 минуты голевой момент. ебануться

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  5. meshuggah 28.09.2024 18:21 # meshuggah
    Брайтон на каких то крапалях держится от полного разгрома

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  6. dexter 28.09.2024 18:16 # dexter
    Куда кста пропал топарик Марч?

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  7. dexter 28.09.2024 18:14 # dexter
    Ля, снова судейка непоследователен.

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  8. alexomck 28.09.2024 18:14 # alexomck
    Джексон как в лучшие годы:))

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  9. gucman 28.09.2024 18:14 # gucman
    По Митоме сразу видно: воспитанник лyзepxyйского дельфинария

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  10. alexomck 28.09.2024 18:11 # alexomck
    Санчо, кста, за здравие начал свою карьеру спасать. Мудрик походу в шаге на выход, не его это команда, а может и чемп. В аренду могут уже в январе турнуть.

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  11. skydreams 28.09.2024 18:06 # skydreams
    4 гола + гол с оффсайда + штанга. еба перфоманс за тайм

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  12. bembo 28.09.2024 18:05 # bembo
    У еступиньяна кстати кк была, мадуека 1 на 1 выбегала

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  13. alexomck 28.09.2024 18:03 # alexomck
    1 Эрлинг Холанд 10 (1 пен)
    2 Коул Палмер 6 (1 пен)
    3 Луис Диас 5
    4 Бриан Мбеумо 5
    5 Джон Дуран 4
    6 Николя Джексон 4

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  14. cristean2 28.09.2024 18:02 # cristean2
    Напомню, колбасники говорили что это игрок одного сезона, верим)

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  15. lexa-arsenal 28.09.2024 18:01 # lexa-arsenal
    чет кажется что тренера наконец нашли как современный футбол играть

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  16. bembo 28.09.2024 18:00 # bembo
    По такой игре кстати мудрик збс был бы)

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  17. bembo 28.09.2024 17:59 # bembo
    Ет палмерище еще и в штангу пробил

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  18. lexa-arsenal 28.09.2024 17:59 # lexa-arsenal
    у пенсов сегодня гей оргия будет

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  19. lexa-arsenal 28.09.2024 17:57 # lexa-arsenal
    палмер просто делает то что должны делать все однонаправленные игроки, но для всех это вау из за того какой сейчас футбол в прошлом в таких моментах также ложили, просто оборона не была такой клоунской

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  20. quavo 28.09.2024 17:56 # quavo
    Палмер будущий игрок МЮ кстати.

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