"Сити" сыграл с "Ньюкаслом" вничью

Ослабленный потерями Кевина Де Брюйне и Родри "Манчестер Сити" смог добыть только ничью в гостях у "Ньюкасла" — 1:1.

"Сороки" недосчитались травмированного Александера Исака, вместо которого вышел Джейкоб Мерфи. Льюис Холл расположился слева в обороне, Сандро Тонали — в полузащите.



Потеряв с травмой Родри, "горожане" снарядили в опорную зону, в пару к Матео Ковачичу, Рико Льюиса. Джек Грилиш заменил в старте Савиньо.



Самым заметным событием в начале матча стала неудачная попытка голкипера гостей Эдерсона пойти в дриблинг за пределами своей штрафной, чем едва не воспользовался Энтони Гордон.



В целом "Сити" больше владел мячом, но серьезного давления не оказывал и в чужую штрафную почти не проникал. "Ньюкасл" чувствовал себя довольно комфортно.



Не самая убедительная игра не помешала "горожанам" открыть счет на 35-й минуте. Джек Грилиш с левого фланга сделал короткую передачу на край штрафной площади, где Йошко Гвардиол на финте ушел от Дэна Берна и пробил в дальний угол ворот с небольшим касанием мяча от Тонали — 0:1.



В самой концовке первого тайма "сороки" впервые показали зубы, однако Эдерсон отразил пушечный удар своего соотечественника Жоэлинтона из пределов штрафной.



Второй тайм начался в невысоком темпе, но на 56-й минуте Гордон выскочил один на один и запнулся об Эдерсона. Рефери назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 1:1.



Довольно скоро "Ньюкасл" закрылся, продемонстрировав, что будет вполне доволен ничейным счетом. "Сити" пытался оказывать давление, но этого было недостаточно.



Уже в компенсированное время Бернарду Силва эффектно пробил по летящему мячу, однако голкипер хозяев Ник Поуп выручил свою команду. Гости были лучше в концовке, но дождать соперника не смогли.



"Сити" ожидаемо сыграл довольно слабо, и этого оказалось недостаточно для победы над "Ньюкаслом". Эта ничья — в пользу конкурентов "горожан".



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче