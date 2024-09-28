"Сити" сыграл с "Ньюкаслом" вничью
Ослабленный потерями Кевина Де Брюйне и Родри "Манчестер Сити" смог добыть только ничью в гостях у "Ньюкасла" — 1:1.
"Сороки" недосчитались травмированного Александера Исака, вместо которого вышел Джейкоб Мерфи. Льюис Холл расположился слева в обороне, Сандро Тонали — в полузащите.
Потеряв с травмой Родри, "горожане" снарядили в опорную зону, в пару к Матео Ковачичу, Рико Льюиса. Джек Грилиш заменил в старте Савиньо.
Самым заметным событием в начале матча стала неудачная попытка голкипера гостей Эдерсона пойти в дриблинг за пределами своей штрафной, чем едва не воспользовался Энтони Гордон.
В целом "Сити" больше владел мячом, но серьезного давления не оказывал и в чужую штрафную почти не проникал. "Ньюкасл" чувствовал себя довольно комфортно.
Не самая убедительная игра не помешала "горожанам" открыть счет на 35-й минуте. Джек Грилиш с левого фланга сделал короткую передачу на край штрафной площади, где Йошко Гвардиол на финте ушел от Дэна Берна и пробил в дальний угол ворот с небольшим касанием мяча от Тонали — 0:1.
В самой концовке первого тайма "сороки" впервые показали зубы, однако Эдерсон отразил пушечный удар своего соотечественника Жоэлинтона из пределов штрафной.
Второй тайм начался в невысоком темпе, но на 56-й минуте Гордон выскочил один на один и запнулся об Эдерсона. Рефери назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 1:1.
Довольно скоро "Ньюкасл" закрылся, продемонстрировав, что будет вполне доволен ничейным счетом. "Сити" пытался оказывать давление, но этого было недостаточно.
Уже в компенсированное время Бернарду Силва эффектно пробил по летящему мячу, однако голкипер хозяев Ник Поуп выручил свою команду. Гости были лучше в концовке, но дождать соперника не смогли.
"Сити" ожидаемо сыграл довольно слабо, и этого оказалось недостаточно для победы над "Ньюкаслом". Эта ничья — в пользу конкурентов "горожан".
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.09.2024 16:30
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Последние комментарии:
арсик красавчик сливается с турика
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ахахаххаха, оруууу
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Палмер в членси ненадолго
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каждые 2 минуты голевой момент. ебануться
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Брайтон на каких то крапалях держится от полного разгрома
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Куда кста пропал топарик Марч?
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Ля, снова судейка непоследователен.
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Джексон как в лучшие годы:))
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По Митоме сразу видно: воспитанник лyзepxyйского дельфинария
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Санчо, кста, за здравие начал свою карьеру спасать. Мудрик походу в шаге на выход, не его это команда, а может и чемп. В аренду могут уже в январе турнуть.
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4 гола + гол с оффсайда + штанга. еба перфоманс за тайм
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У еступиньяна кстати кк была, мадуека 1 на 1 выбегала
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1 Эрлинг Холанд 10 (1 пен)
2 Коул Палмер 6 (1 пен)
3 Луис Диас 5
4 Бриан Мбеумо 5
5 Джон Дуран 4
6 Николя Джексон 4
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Напомню, колбасники говорили что это игрок одного сезона, верим)
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чет кажется что тренера наконец нашли как современный футбол играть
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По такой игре кстати мудрик збс был бы)
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Ет палмерище еще и в штангу пробил
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у пенсов сегодня гей оргия будет
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палмер просто делает то что должны делать все однонаправленные игроки, но для всех это вау из за того какой сейчас футбол в прошлом в таких моментах также ложили, просто оборона не была такой клоунской
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Палмер будущий игрок МЮ кстати.
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