Хаверц был удивлен переходом Стерлинга в "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц признался, что был удивлен переходом вингера Рахима Стерлинга.

В заключительный день летнего трансферного она "Арсенал" взял Стерлинга в аренду до конца сезона у "Челси", откуда сам Хаверц прибыл на "Эмирейтс" год назад.



Хаверц рад воссоединиться со Стерлингом и верит, что 29-летний англичанин пригодится "Арсеналу".



"Приятно снова быть вместе. Я не разговаривал с ним до его перехода, потому что я даже не знал, что он переходит! Я лишь посмотрел в телефон и увидел, что он близок к переходу в "Арсенал".



"Я повидался с ним после нашего матча против "Брайтона" (31 августа). Было приятно снова его увидеть, потому что уже в "Челси" у меня сложились хорошие отношения с ним".



"Он является игроком топ-уровня, он уже так много раз доказывал это в Премьер-Лиге".



"Думаю, это замечательно, что он оказался здесь, и я думаю, ему здесь по-настоящему понравится", — цитирует Хаверца talkSPORT.