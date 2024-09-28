ФИФА дисквалифицировала Мартинеса на два матча

Эмилиано Мартинес ФИФА дисквалифицировала голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса на два ближайших матча сборной Аргентины.

Наложенные ФИФА санкции касаются двух инцидентов с участием Мартинеса во время матчей аргентинцев против сборных Чили и Колумбии в рамках отбора к ЧМ-2026 ранее в сентябре.

После победы 3:0 над Чили Мартинес повторил свое знаменитое празднование с ЧМ-2022, поднеся реплику Кубка Америки к своей промежности. А спустя четыре дня, после поражения 2:1 от Колумбии, Эмилиано перчатками ударил телевизионную камеру.

Таким образом, теперь Мартинес сможет отдохнуть во время следующего международного перерыва в октябре, когда аргентинцы сыграют против Весенуэлы и Боливии в отборе к ЧМ-2026, сообщает BBC.


Метки дисквалификации, Мартинес, сборная Аргентины, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 584



Поиск: