ФИФА дисквалифицировала Мартинеса на два матча

ФИФА дисквалифицировала голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса на два ближайших матча сборной Аргентины.

Наложенные ФИФА санкции касаются двух инцидентов с участием Мартинеса во время матчей аргентинцев против сборных Чили и Колумбии в рамках отбора к ЧМ-2026 ранее в сентябре.



После победы 3:0 над Чили Мартинес повторил свое знаменитое празднование с ЧМ-2022, поднеся реплику Кубка Америки к своей промежности. А спустя четыре дня, после поражения 2:1 от Колумбии, Эмилиано перчатками ударил телевизионную камеру.



Таким образом, теперь Мартинес сможет отдохнуть во время следующего международного перерыва в октябре, когда аргентинцы сыграют против Весенуэлы и Боливии в отборе к ЧМ-2026, сообщает BBC.