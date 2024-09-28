Гвардиола попросил Артету выражаться яснее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил своего коллегу Микеля Артету из "Арсенала" выражаться яснее по больному для "горожан" вопросу.

"Я был там (в "Сити") прежде. Я провел там четыре года. У меня есть вся информация, поэтому я знаю", — загадочно сказал Артета в ответ на критику насчет своей тактики после ничьей 2:2 на "Этихад" в прошлый уикенд.



Гвардиола заподозрил, что в своих словах Артета ссылается на дело по 115 нарушениям, в которых обвиняется "Сити", и это не нравится Хосепу.



"В следующий раз ему нужно яснее выразиться, что он имеет ввиду. Он сказал, что провел здесь четыре года и точно знает, что здесь произошло".



"Поэтому что это может иметь отношение к проходящему сейчас процессу со 115 нарушениями. Возможно, у него есть информация насчет этого. Я не знаю".



"В следующий раз ему нужно выражаться яснее вместо того, чтобы наводить тучи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.