"Юнайтед" активно ищет замену Тен Хагу

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" приступил к активным поискам замены для своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Минувшим летом Тен Хаг получил новый кредит доверия, а также продлил свой контракт с "Юнайтед" на 12 месяцев — до лета 2026.

Однако ни новое футбольное руководство клуба, ни новые лица в своем тренерском штабе не помогли Тен Хагу кардинальным образом изменить игру и результаты.

В данный момент "Юнайтед" занимает место в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а в Лиге Европы стартовал с разочаровывающего результата против "Твенте" дома (1:1).

По информации TEAMtalk, минувшим летом "Юнайтед" отказался от увольнения Тен Хага лишь по той причине, что не смог привлечь более достойных кандидатов. Клуб контактировал с Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино, но те не были уверены насчет работы с "красными дьяволами".

Поэтому "Юнайтед" поддержал Тен Хага во многом от безысходности, а отсутствие видимого прогресса в новом сезоне заставило руководство вернуться к идее со сменой главного тренера.

Утверждается, что теперь увольнение Тен Хага — это лишь вопрос времени. "Юнайтед" хочет пригласить элитного тренера на замену Эрику.

Упомянутый Тухель остается на радаре у "Юнайтед". Также со стороны "дьяволов" существует интерес к бывшему наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту, Эдди Хау из "Ньюкасла" и Симоне Индзаги из "Интера".


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 28.09.2024 13:34 # kagawa
    Сульшера бы. Было хотя бы весело

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  2. superperez101 28.09.2024 13:33 # superperez101
    Олега
    будет схемки зеркалить как раньше

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  3. wengerrrro 28.09.2024 13:09 # wengerrrro
    Венгер есть на рынке

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  4. quavo 28.09.2024 13:02 # quavo
    Вот инзаги это интересно , я бы еще к Франку присмотрелся. А тухлого накуй, не сложилось в первый раз значит так надо было !

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