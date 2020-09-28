"Юнайтед" активно ищет замену Тен Хагу

"Манчестер Юнайтед" приступил к активным поискам замены для своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Минувшим летом Тен Хаг получил новый кредит доверия, а также продлил свой контракт с "Юнайтед" на 12 месяцев — до лета 2026.



Однако ни новое футбольное руководство клуба, ни новые лица в своем тренерском штабе не помогли Тен Хагу кардинальным образом изменить игру и результаты.



В данный момент "Юнайтед" занимает место в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а в Лиге Европы стартовал с разочаровывающего результата против "Твенте" дома (1:1).



По информации TEAMtalk, минувшим летом "Юнайтед" отказался от увольнения Тен Хага лишь по той причине, что не смог привлечь более достойных кандидатов. Клуб контактировал с Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино, но те не были уверены насчет работы с "красными дьяволами".



Поэтому "Юнайтед" поддержал Тен Хага во многом от безысходности, а отсутствие видимого прогресса в новом сезоне заставило руководство вернуться к идее со сменой главного тренера.



Утверждается, что теперь увольнение Тен Хага — это лишь вопрос времени. "Юнайтед" хочет пригласить элитного тренера на замену Эрику.



Упомянутый Тухель остается на радаре у "Юнайтед". Также со стороны "дьяволов" существует интерес к бывшему наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту, Эдди Хау из "Ньюкасла" и Симоне Индзаги из "Интера".