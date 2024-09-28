Коул считает, что дни Антони в "Юнайтед" сочтены

Бывший игрок "Челси" Джо Коул считает, что дни Антони в "Манчестер Юнайтед" сочтены, и бразильский вингер просто не годится для Премьер-Лиги.

Сейчас Антони проводит свой третий сезон за "Юнайтед" после трансфера из "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022, но демонстрирует свой талант лишь редкими проблесками.



Например, на прошлой неделе своим голом Антони помог "Юнайтед" разгромить "Барнсли" в Кубке Лиги со счетом 7:0, но такие исключения лишь говорят Коулу, что 24-летний бразилец должен уйти.



"Думаю, проблема с Антони в "Манчестер Юнайтед" в том, что он является игроком, который идеален для голландской лиги".



"Думаю, он физически не тянет Премьер-Лигу. Он является талантливым футболистом с отличной техникой и навыками, и было приятно увидеть его хорошую игру против "Барнсли", но я не представляю себе, что он проявит себя в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне, и я не могу представить, что он изменит свою ситуацию в "Манчестер Юнайтед".



"Уход Антони из клуба напрашивается, и я думаю, "Юнайтед" избавится от него. Он не является возрастным игроком — через несколько лет он должен выйти на свой пик, поэтому я думаю, он больше подходит для других лиг", — цитирует Коула Daily Mirror.