Мерсон: "Под давлением не Постекоглу, а Тен Хаг"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что под давлением находится не главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, а Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед".

И "Тоттенхэм", и "Юнайтед" довольно невыразительно начали новый сезон Премьер-Лиги, набрав по семь очков в пяти первых матчах.



В ближайшее воскресенье эти две команды сойдутся лицом к лицу на "Олд Траффорд", и для Мерсона положение Тен Хага выглядит более шатким.



"Я не думаю, что Анге Постекоглу под давлением. На мой взгляд, его дела в "Тоттенхэме" идут нормально".



"Я знаю, что они не на вершине, но — при всем уважении — они не являются одной из крупнейших команд в лиге".



"Люди скажут, я говорю это только из-за своей связи с "Арсеналом", но они правда не являются крупнейшим клубом в мире".



"С другой стороны, "Манчестер Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире. Учитывая свое наследие как клуба, они должны финишировать в топ-4, как минимум".



"Поэтому кажется, что Эрик Тен Хаг всегда под давлением. Он должен попадать в топ-4, как минимум, а это сложно, учитывая то, что под "Манчестер Сити", "Арсеналом" и "Ливерпулем" есть только одно доступное место".



"Так что это будет очень важный матч. Проиграют дома "Тоттенхэму", и это давление снова начнет зашкаливать", — сообщил Мерсон Sky Sports.