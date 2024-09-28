Клубы Премьер-Лиги интересуются Эйнджелом Гомесом

Клубы Премьер-Лиги и Европы выстраиваются в очередь на полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса.

Ранее в сентябре 24-летний Гомес дебютировал за сборную Англии, что стало очередным шагом в развитии бывшего юниора "Манчестер Юнайтед".



Гомес значительно вырос за время выступлений в Лиге 1, а его истекающий в конце сезона контракт только подогревает интерес к Эйнджелу.



По информации The Telegraph, в услугах Гомеса заинтересованы клубы Премьер-Лиги, представляющие Англию в Лиге Чемпионов.



Также заполучить Гомеса хотят различные европейские гранды, которые уже с января смогут свободно вести переговоры с Эйнджелом, если тот к тому времени не продлит сотрудничество с "Лиллем".