Гвардиола готов к "войне" с "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он готов к "войне" с "Арсеналом".

После ничьей 2:2 на "Этихад" в прошлое воскресенье защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс назвал "войной" соперничество своей команды с "Сити".



Перед тем, как произнести эти слова, Габриэль получил мячом по голове от нападающего "Сити" Эрлинга Холанда, праздновавшего спасительный для "горожан" гол на последних секундах.



Гвардиола чувствует, что его провоцируют на более ожесточенное соперничество с "Арсеналом", однако Хосеп готов за себя постоять.



"Я бы сказал, что порой эмоции просто зашкаливают".



"Габриэль идеально выразился после матча, так что это война. Мы здесь, чтобы провоцировать соперника, подстегивать его".



"В конце концов что с этим можно поделать? Окей, вы провоцирует меня — я отвечаю. Вы хотите войну? Я дам вам войну".



"А как мне быть? В конце концов эмоции — это эмоции. Я практически уверен, что Холанд не гордится своим поведением, но послушайте — я понимаю природу тех вызовов, которые бросает нам "Арсенал", — цитирует Гвардиолу The Independent.