Артета: "Соперничество с Гвардиолой не повлияет на наши отношения"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что продолжающееся соперничество с "Манчестер Сити" не повлияло на его дружбу с Хосепом Гвардиолой.

Сразу несколько игроков "Сити" раскритиковали тактику "Арсенала" после ничьей 2:2 на "Этихад" а прошлое воскресенье. Команда Артеты обвинялась в затяжках времени и злоупотреблении фолами.



Однако Артета отделяет профессию и личную жизнь, и чувства Микеля к Гвардиоле остаются неизменными.



"Я люблю его, я уважаю его, я восхищаюсь им, я восхищаюсь его командой и всем, что он делает. Это спорт. Одно дело — наша профессия, другое — наши личные отношения".



"Если бы наши отношения пострадали, потому что один сыграл вничью, а другой одержал победу, или из-за количества раз, когда они побеждали нас, то я бы больше не разговаривал с ним. Но у нас не такие отношения друг с другом. Спорт никогда не повлияет на мои личные отношения, я уверен в этом".



"Если вам не нравятся мнения, тогда вам не следует сидеть на месте, где сижу я. Это довольно просто. Не принимайте это на свой счет. Это часть нашей работы. Будьте уверены, что вы правильно обращаетесь с вещами, насчет которых вам не все равно. Насчет этих отношений мне действительно не все равно", — цитирует Артету ESPN.