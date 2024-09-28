Луис Диас наслаждается работой со Слотом

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас признался, что наслаждается совместной работой с новым главным тренером "красных" Арне Слотом.

Диас является одним из лучших игроков "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, забив пять голов и отдав одну результативную передачу в пяти матчах.



При этом за весь прошлый сезон Диас отличился только восемь раз в Премьер-Лиге. 27-летний колумбиец чувствует, что Слот реально помог ему прибавить.



"Что касается тренера, то он потрясающ с первого дня, как я вернулся и мы установили контакт. Наши отношения остаются по-настоящему хорошими".



"Он очень внимателен к вещам, которые тебе нужно улучшить, но также он похвалит тебя за хорошие вещи, которые ты делаешь. В этом плане он хороший тренер. Он составляет хорошие планы на матчи, и вы можете видеть, что это отражается на наших результатах. Мы демонстрировали очень качественную игру в наших первых матчах", — сообщил Диас Sky Sports.