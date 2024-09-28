6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 28 сентября, семью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" не проиграл ни одного из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 4 ничьи). "Манчестер Сити" не знает поражений уже 28 поединков чемпионата кряду (23 победы, 5 ничьих). "Сороки" одержали единственную победу в 33 последних встречах с "горожанами" в высшем дивизионе — 2:1 дома в январе 2019.



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак находится под вопросом из-за проблем с пальцем ноги. Мэтт Таргетт вне игры из-за воспаления на коже.



Полузащитник "Сити" Родри перенес операцию на крестообразных связках колена и в этом сезоне уже не сыграет. Кевин Де Брюйне по-прежнему недоступен из-за проблем с пахом. Натан Аке и Оскар Бобб также остаются в лазарете.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ФУЛХЭМ 17:00



"Ноттингем Форест" не выиграл ни одного из пяти последних домашних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 2 поражения). "Фулхэм" пропускал по одному голу в каждом из пяти первых поединков новой кампании английского первенства. "Дачники" выиграли восемь из 11 последних встреч с "лесниками" в чемпионате.



Полузащитник "Форест" Морган Гиббс-Уайт отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Брайтона" в прошлый уикенд. Вилли Боли набирает форму в тренировках. Ибраим Сангаре и Данило травмированы.



Лазарет "Фулхэма" опустел после возвращения в строй нападающего Карлоса Винисиуса.



ЭВЕРТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Ведя по ходу своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, "Эвертон" недосчитался восьми очков — больше любой другой команды дивизиона. "Кристал Пэлас" — единственная команда, которая еще не вела в счете в этой кампании Премьер-Лиги. "Ириски" потерпели лишь одно поражение в 19 последних встречах с "орлами" в высшем дивизионе — 3:1 на "Селхерст Парк" в декабре 2021 (9 побед, 9 ничьих).



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановился после болезни. Натану Паттерсон нужно больше времени. Шеймус Коулмен, Юссеф Шермити и Армандо Бройя по-прежнему значатся среди потерь.



Защитник Трево Чалоба набрал форму и готов к дебюту за "Пэлас". Крис Ричардс пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Матеус Франка едва возобновил тренировки.



ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" проиграл только два из 20 последних матчей в Премьер-Лиге (12 побед, 6 ничьих) — "Арсеналу" и "Манчестер Сити". "Брайтон" не одержал ни одной победы в восьми последних визитах в Лондон в рамках чемпионата (4 ничьи, 4 поражения). "Синие" выиграли все три последние встречи с "чайками" во всех соревнованиях, каждую — с разницей в один гол.



Капитан "Челси" Рис Джеймс продолжает свое восстановление после травмы задней поверхности бедра. Снова в строю Ромео Лавиа.



Нападающий Жоао Педро, вероятно, не поможет "Брайтону" из-за небольшой травмы. Ясин Аяри и Браян Груда решили свои проблемы со здоровьем.



БРЕНТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" выиграл оба своих домашних матча, но проиграл все три выездных. В 2024 году "Вест Хэм" одержал только пять побед из 24 возможных в высшем дивизионе — меньше всех среди текущих участников лиги. "Пчелы" выиграли все три домашние встречи с "молотобойцами" в Премьер-Лиге, включая 3:2 в прошлом сезоне.



"Брентфорду" нужно оценить готовность полузащитника Кристиана Нергора, который не сыграл с "Тоттенхэмом" из-за небольшой травмы. Йоан Висса вернется через пару месяцев. Рико Генри и Джош Дасилва также травмированы.



Полузащитник "Вест Хэма" Эдсон Альварес отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Ливерпуля" в Кубке Лиги. Николас Фуллькруг занят лечением икроножной мышцы.



АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 17:00



"Арсенал" выиграл 16 и 17 матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона, включая все шесть в прошлом сезоне с общим счетом 25:4. "Лестер" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 28 последних матчах Премьер-Лиги — 0:0 против "Ньюкасла" в мае 2023. "Лисы" проиграли все пять последних встреч с "канонирами" в высшем дивизионе с тех пор, как Джейми Варди забил единственный гол в матче на "Эмирейтс" в октябре 2020.



"Арсенал" устроит фитнес-тест для своего голкипера Давида Райи, которого беспокоит мышечное повреждение. Мартин Эдегор и Микель Мерино по-прежнему травмированы.



"Лестер" будет лишен Янника Вестергора и Патсона Дака.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Вулверхэмптон" набрал только одно очко из 15 возможных, и это повторение худшего для клуба старта сезона в чемпионате. "Ливерпуль" одержал пять побед в шести последних матчах Премьер-Лигу, причем каждую — без пропущенных голов. "Волки" проиграли 14 из 15 последних встреч с "красными" в высшем дивизионе — за исключением победы 3:0 дома в феврале 2023.



Защитник "Вулверхэмптона" Йерсон Москера уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена. Тоте Гомеш имеет проблемы с задней поверхностью бедра и пройдет фитнес-тест.



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон возобновил тренировки после мышечного повреждения. Харви Эллиотт по-прежнему отсутствует с переломом стопы.