"Сити" задумывается о покупке Риччи в январе

"Манчестер Сити" задумывается о приобретении полузащитника итальянского "Торино" Самуэле Риччи на замену травмированному Родри.

В пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Родри перенес операцию на крестообразных связках колена утром и в остатке сезона уже не сыграет, также допустив, что его клуб выйдет на трансферный рынок для приобретения другого опорника в январе.



По информации The Guardian, на радаре у "Сити" находится 23-летний Риччи, чей "Торино" в данный момент лидирует в Серии А. Ранее в этом месяце Самуэле также заслужил похвалу за отличную игру в составе сборной Италии против Франции.



"Сити" и раньше задумывался о покупке опорника, учитывая сильную зависимость команды Гвардиолы от Родри и провал с Калвином Филлипсом. Потеря 28-летнего испанца лишь может ускорить приглашение такого игрока.



Оцениваемый в 30 миллионов фунтов Риччи славится умением отдать любой пас, хорошо обращается с мячом под давлением, а также обладает физическими данными, чтобы преуспеть в Премьер-Лиге.