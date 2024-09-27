Мареска жалеет, что пытался избавиться от Чилуэлла

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска намекнул, что жалеет о своей попытке избавиться от защитника Бена Чилуэлла.

В прошлом месяце Мареска прямым текстом указал Чилуэллу на дверь. Бен был отлучен от первой команды и тренировался с игроками, выставленными на трансфер.



В итоге Чилуэлл остался в "Челси" и в минувший вторник сыграл свои первые минуты в этом сезоне, поучаствовав в победе 5:0 над "Барроу" в Кубке Лиги.



Теперь Мареска изменил свое отношение к Чилуэллу и готов найти 27-летнему англичанину место в своих планах на этот сезон.



"Да, в данный момент мы нуждаемся в нем, почему нет? Я уже много раз говорил и скажу это снова, что Чилли — игрок "Челси" до тех пор, пока он с нами. И если мы будем нуждаться в нем, мы будем давать ему шансы и минуты".



"Жалею ли я, что сказал ему уйти? Все мы совершаем ошибки. Возможно, да. Возможно, нет. Я здесь, чтобы принимать решения. Иногда это хорошие решения, иногда — не очень".



"Я лишь могу сказать, что с моей стороны не было никаких плохих намерений. Просто я так это видел и старался думать, как будет лучше всего для клуба", — цитирует Мареску Evening Standard.