Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал три альтернативы Родри, а также высказался насчет возможного приобретения опорника в январе.

На своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола подтвердил, что Родри перенес операцию на порванных крестообразных связках и в остатке сезона 2024/25 уже не сыграет.



Гвардиола считает, что у его есть игроки, способны восполнить возникшую пустоту в опорной зоне, но Хосеп не исключает, что зимой ему придется обратиться на трансферный рынок.



"Варианты? Матео Ковачич, а также у нас есть еще несколько. Илкай Гюндоган может сыграть на этой позиции, Джон Стоунс — тоже. У нас есть альтернативы".



"Купить кого-нибудь в январе? Сегодня мы разговаривали с Чики (Бегиристайном, спортивным директором), и мы посмотрим, как пойдет. Нам же не нужно принимать решение завтра, верно? У нас есть время, чтобы оценить потенциальные проблемы, а дальше станет видно", — цитирует Гвардиолу The Independent.