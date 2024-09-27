Премьер-Лига разрешила "Юнайтед" подписать Оби-Мартина

Чидо Оби-Мартин Премьер-Лига разрешила "Манчестер Юнайтед" подписать бывшего нападающего "Арсенала" Чидо Оби-Мартина.

16-летний Оби-Мартин покинул "Арсенал" минувшим летом, когда истек его контракт.

Чидо уже давно договорился с "Юнайтед", и сейчас, сообщает Sky Sports, Премьер-Лига дала "красным дьяволам" зеленый свет, чтобы окончательно оформить переход юниора.

Имя Оби-Мартина прогремело на весь футбольный мир в ноябре 2023, когда Чидо забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).

Всего Оби-Мартин забил 32 гола в 24 матчах за "Арсенал" на юношеском уровне и даже несколько раз тренировался с первой командой "канониров".

"Юнайтед" осознает, что клубу потребуются терпение и время в отношении Оби-Мартина, потому что игрок юношеской сборной Даниии U-17 был лишен командных тренировок после своего ухода из "Арсенала".


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Оби-Мартин, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2024 20:00

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  1. chelsea88 27.09.2024 20:26 # chelsea88
    Пригородные по привычке забирают любого игрока кого захотят из гейсенала.

    (ответить)

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