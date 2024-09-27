Премьер-Лига разрешила "Юнайтед" подписать Оби-Мартина

Премьер-Лига разрешила "Манчестер Юнайтед" подписать бывшего нападающего "Арсенала" Чидо Оби-Мартина.

16-летний Оби-Мартин покинул "Арсенал" минувшим летом, когда истек его контракт.



Чидо уже давно договорился с "Юнайтед", и сейчас, сообщает Sky Sports, Премьер-Лига дала "красным дьяволам" зеленый свет, чтобы окончательно оформить переход юниора.



Имя Оби-Мартина прогремело на весь футбольный мир в ноябре 2023, когда Чидо забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).



Всего Оби-Мартин забил 32 гола в 24 матчах за "Арсенал" на юношеском уровне и даже несколько раз тренировался с первой командой "канониров".



"Юнайтед" осознает, что клубу потребуются терпение и время в отношении Оби-Мартина, потому что игрок юношеской сборной Даниии U-17 был лишен командных тренировок после своего ухода из "Арсенала".