Поттер снова готов тренировать

Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что снова готов тренировать.

Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023. Грэм не продержался на "Стэмфорд Бридж" и семи месяцев.



Поттер не считает свой перерыв от футбола чересчур большим и находится в ожидании предложений.



"Я уже некоторое время чувствую себя готовым вернуться. Это по-прежнему должно быть правильной вещью, но я в предвкушении. Я с предвкушением ожидаю возможностей, и каждую я оценю по достоинству".



"Не так давно Эдди Хау покинул "Борнмут" после их вылета, он был 18 месяцев вне игры, а сейчас великолепно трудится в "Ньюкасле". Посмотрите на отношение к Унаи Эмери после ухода из "Арсенала" и на то, что он делает сейчас. Такова наша профессия, таков футбольный вызов".



"Я рассматриваю "Челси" как невероятный опыт, который я получил. Это сложилось не так, как я бы хотел, и я несу ответственность за это, но, уверен, я стал лучше лучше как тренер", — сообщил Поттер The Telegraph.