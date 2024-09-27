Поттер снова готов тренировать

Грэм Поттер Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что снова готов тренировать.

Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023. Грэм не продержался на "Стэмфорд Бридж" и семи месяцев.

Поттер не считает свой перерыв от футбола чересчур большим и находится в ожидании предложений.

"Я уже некоторое время чувствую себя готовым вернуться. Это по-прежнему должно быть правильной вещью, но я в предвкушении. Я с предвкушением ожидаю возможностей, и каждую я оценю по достоинству".

"Не так давно Эдди Хау покинул "Борнмут" после их вылета, он был 18 месяцев вне игры, а сейчас великолепно трудится в "Ньюкасле". Посмотрите на отношение к Унаи Эмери после ухода из "Арсенала" и на то, что он делает сейчас. Такова наша профессия, таков футбольный вызов".

"Я рассматриваю "Челси" как невероятный опыт, который я получил. Это сложилось не так, как я бы хотел, и я несу ответственность за это, но, уверен, я стал лучше лучше как тренер", — сообщил Поттер The Telegraph.


Метки Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2024 19:00

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  1. ray-black 27.09.2024 19:10 # ray-black
    Ну сейчас самое время из под коряги вылезать. С дня на день Дайча попрут. Тен Хаг из последних сил держится. Может кто вспомнит о Поттере. Уверен, он много не попросит.

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