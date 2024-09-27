Исполнительный директор "Ньюкасла" покидает клуб

Исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс подал в отставку после того, как у него обнаружили хроническую форму рака крови.

Как следует из официального заявления "Ньюкасла", 52-летний Илс продолжит исполнять свои обязанности, пока клуб не найдет ему преемника.



Илс, выпускник Кембриджа, трудится в "Ньюкасле" с августа 2022, прежде поработав в "Атланта Юнайтед" из МЛС, "Вест Бромвиче" и "Тоттенхэме".



"Быть исполнительным директором "Ньюкасла" — это исключительная привилегия, и я невероятно горжусь быть частью захватывающего пути этого клуба".



"Однако для меня стало очевидно, что сейчас правильное время принять это решение, чтобы я смог отдать приоритет своему здоровью и своей семье", — сообщил Илс.