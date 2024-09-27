Райя рискует пропустить матч против "Лестера"

Голкипер "Арсенала" Давид Райя рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.

Райя повредил свое бедро во время выезда к "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги в прошлое воскресенье (2:2).



Учитывая травму Райи и заигранность Нето, ворота "Арсенала" в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Болтон" посреди недели защищал 16-летний Джек Портер, который помог "канонирам" одержать победу 5:1.



К счастью для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, в субботу он сможет рассчитывать на Нето, если Райя так и не поправится.



"Нам нужно подождать еще 24 часа. Посмотрим, будет он выглядеть хорошо или не так хорошо. Дело не в риске, а в том, готов игрок или нет. Когда у нас будет эта ясность перед "Лестером" в субботу, мы примем решение", — цитирует Артету Sky Sports.