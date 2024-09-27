Лоуренсон ожидает, что еще один спад обернется увольнением Тен Хага

Бывший защитник "Ливерпуля" Марк Лоуренсон считает, что еще один неудачный отрезок может обернуться увольнением для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

В прошлом сезоне "Юнайтед" финишировал только восьмым в Премьер-Лиге, однако завоевание Кубка Англии позволило Тен Хагу сохранить свою работу и даже продлить свой контракт на 12 месяцев.



Однако Лоуренсону кажется, что Тен Хаг лишь отсрочил свое увольнение, и если "Юнайтед" не прибавит после неудачного старта сезона, боссы клуба не будут церемониться с Эриком.



"Думаю, летом они не лучшим образом обращались с Эриком Тен Хагом. Они открыто выискивали возможных претендентов на работу Тен Хага, и в какой-то момент мне показалось, что с него довольно, и он может просто уйти. Похоже на то, что затем они помирились".



"Я по-прежнему испытываю сомнения насчет "Юнайтед", но я думаю, они будут лучше в этом сезоне. Будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить владельцев, я не уверен".



"Думаю, если у них будет еще один спад, то Тен Хага уволят. Такое впечатление, будто они ждут, чтобы это случилось", — цитирует Лоуренсона Daily Mirror.