Вирц не интересен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не заинтересован в приобретении плеймейкера леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

Вирца связывали с переходом в "Ливерпуль" еще минувшим летом, однако Liverpool Echo утверждает, что "красные" не собирались покупать Флориана тогда и не планируют этого делать в конце сезона.



21-летний игрок сборной Германии забил 18 голов и отдал 20 результативных передач в 49 матчах за "Байер" в прошлом сезоне, завоевав с командой Хаби Алонсо титул Бундеслиги и Кубок Германии.



Сейчас Вирц оценивается в 125 миллионов фунтов, а среди претендентов на Флориана значатся "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Реал", и "Ливерпуль" не собирается участвовать в этом аукционе.



В "Ливерпуле" считают, что обладают достаточным количеством вариантов на атакующих позициях, и еще один плеймейкер главному тренеру Арне Слоту просто не нужен.