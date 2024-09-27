Поттер: "Я бы предпочел купить Кейна и Райса в "Челси"

Бывший главный тренер "Челси "Грэм Поттер раскритиковал трансферную политику "синих" и заявил, что предпочел бы потратить деньги, спущенные клубом

на свои многочисленные приобретения, на Харри Кейна и Деклана Райса.

Присоединившись к "Челси" из "Брайтона" в сентябре 2022, Поттер отработал менее семи месяцев по своему пятилетнему контракту. Грэм до сих пор находится без работы после своего увольнения в апреле 2023.



Поттер считает свою ситуацию в "Челси" "идеальным штормом", когда совпали несколько негативных факторов, включая обилие травм и избыток купленных в январе игроков, не готовых к Премьер-Лиге.



"Это был почти как идеальный шторм. Перед Чемпионатом Мира мы сыграли 14 матчей в течение шести недель. Ты чувствовал, словно оказался в стиральной машине, так мы говорили об этом с персоналом, потому что матчи следовали один за другим, и у тебя не было времени на подготовку".



"Мы потеряли Риса (Джеймса) и Весле (Фофана) с травмами. Думаю, мы имели наибольшее представительство на Чемпионате Мира, а вскоре после мы потеряли Рахима (Стерлинга) и Кристиана Пулишича".



"Если ты тратишь 300 миллионов фунтов на игроков из-за пределов Премьер-Лиги, из стран с каникулами посреди сезона, то ты не можешь ожидать, что они сразу заиграют, и все будет в порядке".



"Но, разумеется, если ты тратишь 300 миллионов фунтов, давление на команду и на тренера возрастает".



"При этом люди говорят: "Да ладно, ты потратил все эти деньги". Честно говоря, я бы потратил их на Харри Кейна и Деклана Райса, но в то время решение было таким, каким оно было".



"Мы старались поддержать это решение, но мы оказались в ситуации, когда у нас много игроков после января, и они уже не могут никуда уйти", — сообщил Поттер The Telegraph.