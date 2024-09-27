Дайч надеется вывести "Эвертон" на новый стадион

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч заявил, что хочет стать тем, кто выведет "ирисок" на их новый стадион.

Только в минувший понедельник было объявлено, что владелец "Ромы" Дэн Фридкин согласовал покупку "Эвертона". С тех пор не утихают слухи, что первым делом американский бизнесмен собирается уволить Дайча.



С приходом на место Дайча связывают Гарета Саутгейта и Маурицио Сарри, однако Шон надеется сохранить свою работу до следующего лета, когда "Эвертон" переезжает с "Гудисон Парк".



"Конечно. Или мне тянуть эту лямку 20 с лишним месяцев, чтобы после прихода новых владельцев сказать: "Ура, спасибо, что присмотрите за нами, а я сваливаю"? Конечно, я бы хотел. Но ни у кого нет божественного права просто сказать: "О, ты определенно тот человек, чтобы сделать это". А раз нет, то пусть будет, как будет", — цитирует Дайча The Telegraph.