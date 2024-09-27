Матеуш Нунеш готов заменить Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нунеш заявил, что готов заменить травмированного партнера по команде Родри.

Родри получил серьезную травму колена в матче против "Арсенала" в прошлый уикенд. Ожидается, что 28-летний испанец пропустит несколько месяцев.



Потеря Родри может стать шансом для Нунеша, который пока не блещет после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 53 миллиона фунтов год назад.



"В "Вулверхэмптоне" я больше играл вингера, а в прошлом году здесь я больше играл 10-го номера, но когда я выступал за "Спортинг", то действовал в паре с другим центральным полузащитником, поэтому я привык к каждой позиции".



"Я стараюсь помогать команде каждый раз, когда тренер выпускает меня на поле, но мне известно, что другие парни тоже готовы, ведь у нас так много мастеров в команде. Мы должны заполнить эту пустоту, потому что это огромная потеря, но кто бы ни выходил на поле, он будет играть хорошо".



"Мы уже показали, что при отсутствии любого игрока найдется другой, который готов и обладает высочайшим мастерством".



"То же самое было с Эрлингом (Холандом) и Кевином (Де Брюйне) в прошлом сезоне, и нам все равно удавалось побеждать. Я знаю, что и в этом году будет так", — цитирует Нунеша Sky Sports.