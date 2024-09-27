Агбонлахор: "Мой источник сказал, что Салах уходит из "Ливерпуля"

Бывший игрок "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поделился своим "инсайдом" насчет будущего нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как известно, контракт Салаха истекает в конце этого сезона, и ранее в сентябре Мохамед сообщил, что не вступал в переговоры с "Ливерпулем" о новой сделке.



Агбонлахор уверен, что в итоге 32-летний покинет "Ливерпуль" свободным агентом. Об этом Габриэлю поведал надежный источник.



"Мне известно, что Салах уходит. У меня есть источник, который сказал мне, что Салах точно уходит. В Саудовскую Аравию, на рекордный контракт".



"Я слышал, что он будет зарабатывать больше, чем Роналду, он будет лицом местного футбола. Будучи Мо Салахом, он такого невозможно отказаться. Он добился всего в "Ливерпуле", не так ли?"



"Думаю, он бы уже заключил новый контракт, если бы собирался остаться, а там у него есть предложение, от которого невозможно отказаться", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.