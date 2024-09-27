Премьер-Лига отложила внедрение SAOT на 2025 год

Премьер-Лига отложила внедрение полуавтоматической системы определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) на 2025 год.

В апреле этого года клубы Премьер-Лиги проголосовали за внедрение SAOT, разновидность которой была опробована на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре и с успехом используется в Лиге Чемпионов.



Изначально ожидалось, что SAOT заработает в Премьер-Лиге после одного из осенних международных перерывов — в октябре или ноябре.



Однако во время собрания боссов клубов Премьер-Лиги в Лондоне в четверг лига сообщила, что тестирование SAOT продолжается.



Премьер-Лига и судейский корпус хотят быть абсолютно уверены, прежде чем SAOT заработает в связке с VAR, поэтому нововведение теперь стоит ждать только зимой, уже после Нового года.