Премьер-Лига отложила внедрение SAOT на 2025 год

VAR Премьер-Лига отложила внедрение полуавтоматической системы определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) на 2025 год.

В апреле этого года клубы Премьер-Лиги проголосовали за внедрение SAOT, разновидность которой была опробована на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре и с успехом используется в Лиге Чемпионов.

Изначально ожидалось, что SAOT заработает в Премьер-Лиге после одного из осенних международных перерывов — в октябре или ноябре.

Однако во время собрания боссов клубов Премьер-Лиги в Лондоне в четверг лига сообщила, что тестирование SAOT продолжается.

Премьер-Лига и судейский корпус хотят быть абсолютно уверены, прежде чем SAOT заработает в связке с VAR, поэтому нововведение теперь стоит ждать только зимой, уже после Нового года.


Метки SAOT, VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. electric 27.09.2024 08:20 # electric
    Уе66 так просто не сдастся.
    Надо подзаработать ещё на пару поколений вперёд.

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  2. vals1702 27.09.2024 07:35 # vals1702
    продажные судейки не хотят и это понятно)))

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