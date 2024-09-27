Тен Хаг: "Мы просто недостаточно забиваем"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда должна эффективнее действовать возле чужих ворот.
Третий сезон "Юнайтед" при Тен Хаге продолжился домашней ничьей 1:1 против "Твенте" в Лиге Европы в среду вечером.
"Юнайтед" нанес 18 ударов против "Твенте", забив лишь один гол. Против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд "красные дьяволы" пробили 15 раз, завершив тот матч Премьер-Лиги без голов.
Тен Хаг видит в дефиците голов главный изъян своей команды, но отмечает, что "Юнайтед" все еще находится в процессе строительства.
"Проблема в том, что мы не забиваем голы, не забиваем достаточно голов. Проблема — в этом, это ключевая зона".
"Мы должны забивать больше голов как команда. Думаю, у нас в команде есть игроки, которые обладают способностью забивать. Это очевидно".
"Вы видите все эти моменты, которые мы создаем. Мы просто недостаточно забиваем".
"Думаю, нужно учитывать нашу ситуацию. Мы все еще в процессе работы".
"Нам нужно покупать игроков. Также мы сделали выбор в пользу приглашения очень молодых игроков. В прошлом году это был Хейлунд, в этом — Зиркзее и Йоро. Это игроки, в которых мы верим в данный момент, а также на будущее. Мы должны развивать их".
"Когда я начинал работу, мы говорили о том, чтобы хотеть больше, и я думал, этот перелом случился в раздевалке".
"Теперь мы должны работать с этим составом, и это требует времени. Конечно, это не очень хорошо с моей стороны, но я нетерпелив и хочу сразу двигаться вперед".
"Но, честно говоря, мы добивались успеха в двух последних сезонах, и нам нужно очень упорно трудиться над развитием успеха", — цитирует Тен Хага The Independent.
27.09.2024 06:00
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Что только про них и пишут
Заебало это нитье
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