Тен Хаг: "Мы просто недостаточно забиваем"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда должна эффективнее действовать возле чужих ворот.

Третий сезон "Юнайтед" при Тен Хаге продолжился домашней ничьей 1:1 против "Твенте" в Лиге Европы в среду вечером.

"Юнайтед" нанес 18 ударов против "Твенте", забив лишь один гол. Против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд "красные дьяволы" пробили 15 раз, завершив тот матч Премьер-Лиги без голов.

Тен Хаг видит в дефиците голов главный изъян своей команды, но отмечает, что "Юнайтед" все еще находится в процессе строительства.

"Проблема в том, что мы не забиваем голы, не забиваем достаточно голов. Проблема — в этом, это ключевая зона".

"Мы должны забивать больше голов как команда. Думаю, у нас в команде есть игроки, которые обладают способностью забивать. Это очевидно".

"Вы видите все эти моменты, которые мы создаем. Мы просто недостаточно забиваем".

"Думаю, нужно учитывать нашу ситуацию. Мы все еще в процессе работы".

"Нам нужно покупать игроков. Также мы сделали выбор в пользу приглашения очень молодых игроков. В прошлом году это был Хейлунд, в этом — Зиркзее и Йоро. Это игроки, в которых мы верим в данный момент, а также на будущее. Мы должны развивать их".

"Когда я начинал работу, мы говорили о том, чтобы хотеть больше, и я думал, этот перелом случился в раздевалке".

"Теперь мы должны работать с этим составом, и это требует времени. Конечно, это не очень хорошо с моей стороны, но я нетерпелив и хочу сразу двигаться вперед".

"Но, честно говоря, мы добивались успеха в двух последних сезонах, и нам нужно очень упорно трудиться над развитием успеха", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. seregaball 27.09.2024 07:14 # seregaball
    Этот сайт называется Манчестер Юнайтед
    Что только про них и пишут
    Заебало это нитье

    (ответить)

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