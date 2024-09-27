Тен Хаг: "Мы просто недостаточно забиваем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда должна эффективнее действовать возле чужих ворот.

Третий сезон "Юнайтед" при Тен Хаге продолжился домашней ничьей 1:1 против "Твенте" в Лиге Европы в среду вечером.



"Юнайтед" нанес 18 ударов против "Твенте", забив лишь один гол. Против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд "красные дьяволы" пробили 15 раз, завершив тот матч Премьер-Лиги без голов.



Тен Хаг видит в дефиците голов главный изъян своей команды, но отмечает, что "Юнайтед" все еще находится в процессе строительства.



"Проблема в том, что мы не забиваем голы, не забиваем достаточно голов. Проблема — в этом, это ключевая зона".



"Мы должны забивать больше голов как команда. Думаю, у нас в команде есть игроки, которые обладают способностью забивать. Это очевидно".



"Вы видите все эти моменты, которые мы создаем. Мы просто недостаточно забиваем".



"Думаю, нужно учитывать нашу ситуацию. Мы все еще в процессе работы".



"Нам нужно покупать игроков. Также мы сделали выбор в пользу приглашения очень молодых игроков. В прошлом году это был Хейлунд, в этом — Зиркзее и Йоро. Это игроки, в которых мы верим в данный момент, а также на будущее. Мы должны развивать их".



"Когда я начинал работу, мы говорили о том, чтобы хотеть больше, и я думал, этот перелом случился в раздевалке".



"Теперь мы должны работать с этим составом, и это требует времени. Конечно, это не очень хорошо с моей стороны, но я нетерпелив и хочу сразу двигаться вперед".



"Но, честно говоря, мы добивались успеха в двух последних сезонах, и нам нужно очень упорно трудиться над развитием успеха", — цитирует Тен Хага The Independent.