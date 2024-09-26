Беррада хочет, чтобы МЮ выиграл Премьер-Лигу к 2028 году

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада установил дедлайн, до которого клуб должен выиграть Премьер-Лигу.

После того, как в декабре 2023 сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем "Юнайтед", "красные дьяволы" затеяли масштабную перестройку и кардинально обновили свое руководство.



Приглашенный из "Манчестер Сити" Беррада как раз стал одним из новых лиц среди боссов "Юнайтед", и Омар взялся за свою новую работу с большими амбициями.



Как сообщает The Athletic, во время встречи с персоналом "Юнайтед" на прошлой неделе Беррада обозначил свои амбиции, представив так называемый "Проект 150".



Данный проект предусматривает завоевание чемпионского титула — 21-го в истории клуба — в 2028 году, когда "Юнайтед" отмечает свое 150-летие.



Беррада надеется, что к 2028 году свой первый титул удастся завоевать и женской команде "Юнайтед".



"Это не 10-летний план. Фанатам не хватило бы терпения, если бы это был 10-летний план. Это план на три года, в течение которых мы надеемся достичь своих целей", — сообщил Беррада.