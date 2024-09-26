"Ньюкасл" близок к новому контракту с Гордоном

"Ньюкасл" совершил прорыв в переговорах со своим нападающим Энтони Гордоном о новом контракте.

Минувшим летом "Ньюкасл" едва не продал Гордона в "Ливерпуль", который пытался воспользоваться затруднениями "сорок" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



По информации The Telegraph, сделка была настолько близка, что во время Евро-2024 Гордон даже сказал своим партнерам по сборной Англии, что переходит в "Ливерпуль".



В конце концов 23-летний Гордон остался на "Сент-Джеймс Парк", а "Ньюкасл" решил свои проблемы с ФФП за счет продаж Янкубы Минте в "Брайтон" и Эллиотта Андерсона в "Ноттингем Форест".



При этом "Ливерпуль" сохраняет интерес к Гордону, а также за ситуацией Энтони следит "Арсенал", но "Ньюкасл" более не помышляет о расставании со своим ключевым игроком.



Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" собирается наградить Гордона за достигнутый прогресс с помощью нового контракта, который сделает Энтони одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Эдди Хау.



За последни недели стороны значительно приблизились к сделке, и важный нюанс в том, что сам Гордон хочет продлить свое пребывание в "Ньюкасле". Энтони полон желания оставить позади историю с "Ливерпулем" и снова показывать свой лучший футбол за "сорок" после не самого убедительного старта сезона.