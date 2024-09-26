Гуллит не удивлен ничьей "Юнайтед" против "Твенте"

Легенда "Челси" Рууд Гуллит признался, что не удивлен ничейным результатом матча "Манчестер Юнайтед" против "Твенте" в Лиге Европы.

"Юнайтед" стартовал разочаровывающим образом в Лиге Европы, позволив "Твенте" отыграться и затем не сумев вырвать победу накануне вечером.



Однако ничья 1:1 на "Олд Траффорд" не стала сюрпризом для Гуллита, который уже привык к подобным результатам "Юнайтед" при своем соотечественнике Эрике Тен Хаге, особенно в еврокубках, где "красные дьяволы" выиграли только один из девяти последних матчей.



"Я не удивлен тем футболом, который показал "Манчестер Юнайтед" сегодня вечером. Почему нет? Потому что мы уже привыкли к этому... Как много миллионов Эрик Тен Хаг снова инвестировал в свою команду?"



"Я видел, что Эрик Тен Хаг постоянно разговаривает с Гарначо. В такого рода момент игрок думает лишь об одном: "Чувак, оставь меня в покое", — цитирует Гуллита talkSPORT.