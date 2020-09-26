Сульшер готов вернуться в "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что с радостью бы вернулся в клуб с "Олд Траффорд".
Будущее нынешнего рулевого "Юнайтед" Эрика Тен Хага вновь оказалось под большим вопросом после разочаровывающего старта сезона. Сейчас "красные дьяволы" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а в Лиге Европы стартовали с домашней ничьей 1:1 против "Твенте".
Несмотря на свое увольнение в ноябре 2021, Сульшер до сих пор питает теплые чувства к "Юнайтед", который он привел ко второму месту в Премьер-Лиге в сезоне 2020/21.
"Если семья ("Юнайтед") попросит, я отвечу "да" в любой день недели. Мне кажется неправильным говорить о работах, которые сейчас принадлежат другим людям, но я бы сказал "да", конечно", — приводит слова Сульшера Daily Mirror.
26.09.2024 20:00
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