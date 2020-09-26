Сульшер готов вернуться в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что с радостью бы вернулся в клуб с "Олд Траффорд".

Будущее нынешнего рулевого "Юнайтед" Эрика Тен Хага вновь оказалось под большим вопросом после разочаровывающего старта сезона. Сейчас "красные дьяволы" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а в Лиге Европы стартовали с домашней ничьей 1:1 против "Твенте".



Несмотря на свое увольнение в ноябре 2021, Сульшер до сих пор питает теплые чувства к "Юнайтед", который он привел ко второму месту в Премьер-Лиге в сезоне 2020/21.



"Если семья ("Юнайтед") попросит, я отвечу "да" в любой день недели. Мне кажется неправильным говорить о работах, которые сейчас принадлежат другим людям, но я бы сказал "да", конечно", — приводит слова Сульшера Daily Mirror.