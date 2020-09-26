Лопетеги оказался на костылях после матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги оказался на костылях после вылета своего клуба из Кубка Лиги.

Накануне "Вест Хэм" продлил свою черную полосу на старте нового сезона, потерпев поражение 5:1 в гостях у "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.



В одном из эпизодов матча на "Энфилде", выражая свое разочарование у бровки, Лопетеги получил травму икроножной мышцы.



Теперь Хулен может перемещаться только на костылях. В таком виде он был замечен на тренировочной базе "Вест Хэма" в Раш-Грин в четверг, сообщает The Independent.



"В этом матче я точно не сыграю. У меня небольшая травма икры. Но это не важно. Я не играю, поэтому это не важно", — сообщил Лопетеги на пресс-конференции в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брентфорда".