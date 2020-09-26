Лопетеги оказался на костылях после матча с "Ливерпулем"

Хулен Лопетеги Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги оказался на костылях после вылета своего клуба из Кубка Лиги.

Накануне "Вест Хэм" продлил свою черную полосу на старте нового сезона, потерпев поражение 5:1 в гостях у "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.

В одном из эпизодов матча на "Энфилде", выражая свое разочарование у бровки, Лопетеги получил травму икроножной мышцы.

Теперь Хулен может перемещаться только на костылях. В таком виде он был замечен на тренировочной базе "Вест Хэма" в Раш-Грин в четверг, сообщает The Independent.

"В этом матче я точно не сыграю. У меня небольшая травма икры. Но это не важно. Я не играю, поэтому это не важно", — сообщил Лопетеги на пресс-конференции в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брентфорда".


Метки Вест Хэм, Лопетеги, травмы, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2024 19:00

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