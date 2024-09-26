Кин назвал Артету "динозавром" за футбол против "Сити"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "динозавром" главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты за тактику против "Манчестер Сити".

Второй тайм матча Премьер-Лиги на "Этихад" в минувшее воскресенье (2:2) "Арсенал", действуя вдесятером, провел в глухой обороне. "Канонирам" не хватило считанных секунд, чтобы удержать победный счет.



Кин остался разочарован тактикой "Арсенала" по затягиванию времени и нежеланием "канониров" созидать. По мнению Роя, команда Артеты показала доисторический футбол.



"Когда Тони Пьюлис, Стив Брюс или Нил Уорнок заставляют свою команду играть таким образом, как "Арсенал" во втором тайме, их называют "динозаврами". Когда это делает "Арсенал", люди говорят "великолепно" и "высокий уровень концентрации".



"Когда ты отбираешь мяч, что они делали постоянно, старайся играть вперед. Также там бы инцидент, когда Уайт просто выбил мяч из игры. Райс тоже пару раз просто выбивал мяч с поля. Этот "Арсенал", про который мы говорим, — а не команда Чемпионшипа в Кубке Англии — просто пытался продержаться".



"Они оформили "клин-шит" здесь в прошлом году, так что они могу добиваться хороших результатов. Я не имею ничего против глубокой обороны, но когда они получали мяч, они ничего не делали с ним. Мартин Эдегор — огромная потеря для "Арсенала", — цитирует Кина Daily Mirror.