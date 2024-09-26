Сон: "Мы — не роботы"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин стал очередным игроком, высказавшимся насчет чрезмерного количества футбольных матчей.

За последние недели с критикой футбольного календаря выступили различные звезды Премьер-Лиги, включая Родри с Мануэлем Аканджи из "Манчестер Сити" и Алиссона из "Ливерпуля".



Сон поддерживает своих коллег и считает, что качество футбола должно быть в приоритете относительно количества.



"Многие игроки вышли и сказали правильные вещи, и я думаю, это очень важно, что люди высказываются и говорят правильные вещи".



"Игроки — главные парни, чтобы говорить такие вещи, и матчей действительно много. Будучи футбольным фанатом, ты хочешь видеть качественную игру, а не просто как можно больше матчей. Ты не хочешь видеть, как игроки получают травмы, никто этого не хочет".



"Матчей действительно много, много переездов, поэтому нам нужно очень усердно ухаживать за собой. Порой ты не бываешь готов душевно и физически, и когда ты выходишь на поле, то риск травмы огромен".



"Мы — не роботы, поэтому я думаю, нам определенно нужно заняться этим и снизить количество матчей, чтобы мы могли играть в более качественную игру. Думаю, именно это должно быть целью", — цитирует Сона Sky Sports.