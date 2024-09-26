Фанаты "Вест Хэма" снова лидируют по количеству арестов

Третий год подряд фанаты "Вест Хэма" лидируют по количеству арестов в английском профессиональном футболе.

В ежегодном отчете, выпущенном Хоум-офисом, говорится, что в сезоне 2023/24 было произведено 2,584 ареста, связанных с футболом. Это количество выросло на 14% (+320) относительно 2022/23.



При этом 103 ареста приходятся на фанатов "Вест Хэма", тогда как годом ранее было 89, сообщает Evening Standard.



Второе и третье место по количеству арестов удерживают фанаты "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" (по 88). Далее идут болельщики "Арсенала" (85) и "Челси" (67).



Чаще всего футбольных фанатов задерживают за нарушение общественного порядка.