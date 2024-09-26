"Челси" добавил Люкеба в шорт-лист своих целей на 2025 год

"Челси" добавил центрального защитника немецкого "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба в шорт-лист своих трансферных целей на 2025 год.

Как сообщает TEAMtalk, скауты "Челси" неоднократно просматривали Люкеба, которого лондонский клуб считает идеальным игроком для своей трансферной стратегии, ориентированной на приглашение лучших талантов.



Еще в 2021 году предварительные переговоры насчет Люкеба вел "Ливерпуль". Тогда Кастелло был доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов, но сейчас 21-летний француз оценивается вдвое дороже — в 60 млн. фунтов.



Серьезным конкурентом "Челси" в борьбе за Люкеба видится "Реал". "РБ Лейпциг" предпочел бы сохранить Кастелло до конца сезона, но трансфер защитника в январе не может быть исключен, хотя и маловероятен.



Добавим, в Лейпциге у Люкеба есть контракт до 2028 года. Кастелло является воспитанником "Лиона", в августе 2023 уехав выступать в Бундеслигу.