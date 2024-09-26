"Эвертон" может пригласить Сарри

Бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может получить работу в "Эвертоне".

В минувший понедельник "Эвертон" объявил, что владелец "Ромы" Дэн Фридкин согласовал покупку мерсисайдского клуба. Сейчас эта сделка стоимостью 400-500 миллионов фунтов ожидает одобрения Премьер-Лиги.



В прессе сразу же появились слухи, что Фридкин готов указать на дверь нынешнему наставнику "Эвертона" Шону Дайчу, который совершенно провалил старт нового сезона Премьер-Лиги, набрав лишь одно очко из 15 возможных.



И если английские таблоиды предполагают, что Фридкин может позвать на место Дайча бывшего наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, то итальянское издание Corriere dello Sport сватает в "Эвертон" Сарри.



Сарри находится без работы с марта, когда он покинул "Лацио" после трех лет работы. В прошлом сезоне Маурицио достиг с римлянами 1/8 финала Лиги Чемпионов.



65-летний итальянец даже установил дедлайн, до которого он хочет обзавестись новой работой.



"Надеюсь, до января я вернусь. Это зависит от ситуаций, от полученных мной предложений, от мотиваций. От телефонного звонка, который придаст мне больше адреналина".



"Я не думаю, что моя карьера находится в закате! Я по-прежнему хочу тренировать и, думаю, нахожусь в положении, чтобы дать кое-что", — сообщил Сарри Gazzetta dello Sport.